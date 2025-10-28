Kada politika postane boksački meč
Tragedija u Novom Mestu razotkrila duboke pukotine u slovenskom društvu
U Novom Mestu ubijen je 48-godišnji muškarac, što je izazvalo politički potres i nove rasprave o integraciji Roma u Sloveniji. Premijer Robert Golob prihvatio je ostavke ministara pravosuđa i policije, ali ne i vlastitu, dok se opozicija sprema iskoristiti tragediju pred izbore. Problem kriminala i socijalne isključenosti Roma vuče se desetljećima, a pokušaji integracije dali su rezultate samo u Prekmurju. Dolenjska ostaje simbol neuspjele politike, gdje siromaštvo, nejednakost i politički populizam zajedno oblikuju zapaljivu mješavinu društvenih tenzija. Bojan Stilin za tportal