Anđeo svjetla
Koncert Swansa na Sve svete u Boogaloo-u: Stožerni bend noisea koji već 45 godina beskompromisno gura Sizifov kamen buke uz planinu beskompromisne glazbe
Nastup u Zagrebu dolazi na krilima albuma ‘The Birthing‘, još jednog kraja još jednog ciklusa života i stvaranja Gire, vjerojatno posljednjeg – recimo to metaforično – anđela smrti rock glazbe. Anđeo nam u tekst nije sletio slučajno: kako je alfa i omega Swansa lijepo rekao Ivanu Laiću u razgovoru za Ravno do dna, Donald Trump je trenutno američki antikrist, a Gira bi onda, ma koliko mračna i zlokobna njegova glazba bila, u današnjem svijetu izvrnutom naopako predstavljao sile dobra koje se bukom, onom koja nikad ne prelazi u kakofoniju, već gotovo 45 godina suprotstavljaju silama zla. Bojan Stilin za tportal donosi i neke zanimljive crtice iz Girinog ne uvijek laganog života.