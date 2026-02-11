Prvo kažu da nije bio od Isusa, a sad ni od čovjeka uopće
3D analiza upućuje da Torinsko platno potječe od srednjovjekovne skulpture, a ne od stvarnog tijela
The Turin shroud, brought to life by AI
3D digitalna studija objavljena u časopisu Archaeometry sugerira da slika na Torinskom platnu nije nastala kontaktom s ljudskim tijelom, nego vjerojatno otiskivanjem preko plitkog reljefa. Brazilski istraživač Cicero Moraes usporedio je kako se tkanina ponaša preko stvarnog 3D tijela i niskoreljefne skulpture, pri čemu je potonja dala znatno vjerniji rezultat bez anatomskih distorzija. Nalazi se uklapaju u srednjovjekovnu umjetničku praksu i jačaju tezu da je platno sofisticirano religijsko umjetničko djelo, a ne autentični pogrebni pokrov. Archaeology Mag