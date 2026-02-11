3D analiza upućuje da Torinsko platno potječe od srednjovjekovne skulpture, a ne od stvarnog tijela - Monitor.hr
Prvo kažu da nije bio od Isusa, a sad ni od čovjeka uopće

3D digitalna studija objavljena u časopisu Archaeometry sugerira da slika na Torinskom platnu nije nastala kontaktom s ljudskim tijelom, nego vjerojatno otiskivanjem preko plitkog reljefa. Brazilski istraživač Cicero Moraes usporedio je kako se tkanina ponaša preko stvarnog 3D tijela i niskoreljefne skulpture, pri čemu je potonja dala znatno vjerniji rezultat bez anatomskih distorzija. Nalazi se uklapaju u srednjovjekovnu umjetničku praksu i jačaju tezu da je platno sofisticirano religijsko umjetničko djelo, a ne autentični pogrebni pokrov. Archaeology Mag


09.05.2023. (08:00)

Misteriozni obrisi

Torinsko platno potječe iz Srednjeg vijeka

Iako se stoljećima mislilo da je lice s torinskog platna Isusovo, u osamdesetim godinama prošlog stoljeća analizom određivanja njezine starosti pomoću radioaktivnog ugljika pokazalo je da je tkanje nastalo između 1260-1390. godine. Druge studije bavile su se nastalim otiscima ljudskog tijela. Htjeli su vidjeti ima li naznaka da je osoba bila razapeta na križu, ali nisu pronašli nikakve znakove da bi osoba umrla na taj način. IFL Science

19.04.2015. (23:28)

Novi početak

Torinsko platno nakon pet godina ponovno pred očima javnosti

Torinsko platno, jedno od najpoznatijih kršćanskih relikvija nakon pet godina skrivanja ponovno je izloženo za znatiželjnike. Uzan komad lanenog platna na kojem se može prepoznati obris muškog tijela, a za koji se vjeruje kako je upravo spasitelj Isus Krist bio u njega umotan prilikom pokopa, izložen je u Katedrali sv. Ivana Krstitelja u Torinu. 4,4 metara dugačko platno biti će izloženo do 24. lipnja, te besplatno za sve posjetitelje. Potrebno je samo najaviti svoj dolazak u katedalu. Na listi čekanja u ovom trenutku se nalazi oko milijun ljudi. Dnevnik.hr, Guardian