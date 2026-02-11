Prvo kažu da nije bio od Isusa, a sad ni od čovjeka uopće

Torinsko platno, jedno od najpoznatijih kršćanskih relikvija nakon pet godina skrivanja ponovno je izloženo za znatiželjnike. Uzan komad lanenog platna na kojem se može prepoznati obris muškog tijela, a za koji se vjeruje kako je upravo spasitelj Isus Krist bio u njega umotan prilikom pokopa, izložen je u Katedrali sv. Ivana Krstitelja u Torinu. 4,4 metara dugačko platno biti će izloženo do 24. lipnja, te besplatno za sve posjetitelje. Potrebno je samo najaviti svoj dolazak u katedalu. Na listi čekanja u ovom trenutku se nalazi oko milijun ljudi. Dnevnik.hr, Guardian