Nuklearni ruski rulet

Nakon što je sekunda nepažnje s odvijačem fizičara Louisa Slotina koštala života, nesreća s plutonijskom jezgrom ušla je u povijest. Autor na Nuclear Secrecy otkriva da su iz Los Alamosa, laboratorija u američkoj pustinji u kojem je tim pod vodstvom Roberta Oppenheimera razvijao atomsku bombu, u jeku svoje tajnosti bili nevjerojatno otvoreni prema medijima, stvorivši jeziv opis ozljeda kao “trodimenzionalnih opeklina”. Arhivski dokumenti kriju potresne medicinske fotografije propadanja Slotinova tijela i organa nakon obdukcije. Slotin zapravo nije prva žrtva greške kod eksperimenta s plutonijskom jezgrom, prvi je bio Harry Daghlian koji se također slučajno ozračio nakon što mu je pao komad volframovog karbida na plutonij.