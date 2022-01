Humor i pozitiva

Ekipa s University College London otkrila je da su za sreću bitne sve one ‘općenite’ formule i savjeti – kao na primjer više sna, vježbanje, zdrava prehrana, meditacija ili provođenje više vremena s obitelji – no ni to ne usrećuje baš svakog isto, pa su pokušali pronaći jednu stvar koja bi bila zajednička svim ljudima. “S obzirom da znamo kako ljude usrećuje igranje igara, htjeli smo vidjeti može li nam igra dati detaljnije informacije o kompleksnosti sreće, a do sada smo shvatili da nam sreću uvelike određuju naša očekivanja – rekao je voditelj istraživanja pod nazivom Happiness Project. On je objasnio da je njegov tim kod 18.420 ljudi koji su zaigrali igru primijetio da im razina sreće nije toliko ovisila o tome koliko dobro im je išlo, već o tome je li im išlo bolje nego su očekivali. Visoka očekivanja su velika ‘kočnica’ sreći, ‘najzdravije’ je uvijek imati realistična očekivanja. Ako kažu znanstvenici, a prenosi Daily Mail, a njih sažeto prenosi Večernji onda mora da je istina. Evo, već sutra to možete provjeriti na utakmici Hrvatske i Škotske. Prolaz grupe nije minimum već sreća neizmjerna.