Proračun Walker

Kolumnist Tomić je potegao do Berlina kako bi uživo poslušao Sturgilla Simpsona. “Ali, tko je, jebote, Sturgill Simpson, pitate se vi sada. To je odlično pitanje, na koncertu se čak mogla kupiti majica na kojoj je pisalo: ‘Who the fuck is Sturgill Simpson?’…, ali on je zaista u posljednjih nekoliko godina jedna od uzbudljivijih pojava u… u… ne znam kako bih uopće žanrovski odredio ono što on svira”, piše Ante Tomić i baš je lijepo čitati o glazbi od nekog tko prije svega zna pisati, a i ne radi to jer mora.

E pa evo tko je Sturgill Simpson