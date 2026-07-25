Imat će se što i vidjeti
Arhitektonski spektakl za Svjetsko prvenstvo 2030.: Objavljen popis svih 23 stadiona domaćina
Svjetsko nogometno prvenstvo 2030. godine bit će povijesno jer se igra na tri kontinenta i u čak 23 stadiona. Španjolska predvodi s 11 domaćina, Maroko nudi šest, Portugal tri, dok će Južna Amerika (Urugvaj, Argentina i Paragvaj) ugostiti po jednu uvodnu utakmicu povodom stogodišnjice prvog prvenstva. Nogometne arene donose vrhunska arhitektonska rješenja: četiri su potpuno nove, a 11 ih prolazi kroz opsežne obnove. Modernizacije uključuju pomicne krovove, uvlačive travnjake i napredne LED fasade, s naglaskom na bolju povezanost navijača i terena. Dezeen