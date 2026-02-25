Ime koje otrov znači

Arsen je stoljećima bio poznat kroz svoje spojeve, no kao element ga je tek u 13. stoljeću izolirao Albert Veliki, koristeći neobičnu metodu redukcije arsenika sapunom. Alkemičari su ga cijenili zbog promjena boja (žuto-bijelo-crno) koje su smatrali koracima prema proizvodnji zlata. Ovaj polumetal, sličan fosforu, poznat je kao kancerogen i “kralj otrova”. Povijest ga pamti po masovnom trovanju u Bangladešu, ali i po sumnjivoj smrti Napoleona, kojeg je vjerojatno polako ubijao arsin – otrovni plin iz zidnih tapeta. Danas ga, osim u krimićima, najviše nalazimo u podzemnim vodama i ribi. Nenad Raos za Bug