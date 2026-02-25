Arsen: Kako je alkemijska potraga za zlatom razotkrila elementarnog ubojicu - Monitor.hr
Ime koje otrov znači

Arsen: Kako je alkemijska potraga za zlatom razotkrila elementarnog ubojicu

Arsen je stoljećima bio poznat kroz svoje spojeve, no kao element ga je tek u 13. stoljeću izolirao Albert Veliki, koristeći neobičnu metodu redukcije arsenika sapunom. Alkemičari su ga cijenili zbog promjena boja (žuto-bijelo-crno) koje su smatrali koracima prema proizvodnji zlata. Ovaj polumetal, sličan fosforu, poznat je kao kancerogen i “kralj otrova”. Povijest ga pamti po masovnom trovanju u Bangladešu, ali i po sumnjivoj smrti Napoleona, kojeg je vjerojatno polako ubijao arsin – otrovni plin iz zidnih tapeta. Danas ga, osim u krimićima, najviše nalazimo u podzemnim vodama i ribi. Nenad Raos za Bug


19.06.2015. (08:32)

Ali bez brige, ima rakije

Arsena u vodi – triput više od dopuštenog

Analiza vode prije nekoliko mjeseci pokazala je da je u vodi u Osijeku tri puta veća količina arsena od dopuštene. Arsena je u ovom području oduvijek, i to u tlu, te nema razloga za zabrinutost, kažu stručnjaci. Trenutno je u vodi oko 30-35 mikrograma po litri arsena (dosad je to bilo dopušteno), što bi se trebalo smanjiti ispod 10, koliko je nova europska regulativa. HRT