Može neko društvo ne davati pet para na ustav – kao što, recimo, naše ne daje – hajalo ne hajalo, ustavne manjkavosti će mu se obijati o glavu (kao što se vekovima obijaju našem). Može to društvo ne davati pet para na legitimitet, manjak legitimiteta će mu mrsiti konce. Sam po sebi legitimitet je neutralan. Može li neko imati pun legitimitet i napraviti gomilu sranja? Uzmimo primer Staljina. Teško da je iko u XX veku imao čvršći legitimitet nego on, što ne znači, da tako legitiman, Staljin nije napravio žestoke pičvajze. Pisac hoće da kaže sledeće: Politički legitimitet nije garancija da sranja neće biti, ali i podseća da je nelegitimitet garancija da će sranja biti.

Posle konstituisanja jugurt-skupštine, na redu je formiranje vlade, što bi moglo da se oduži – a zašto to ne bi bilo dobro, objasniću kasnije – iz više razloga. Razlog prvi: Ne postoji šef političke parade, koji po pravilu za sebe zadržava funkciju premijera i onda sam bira članove kabineta, koji će sedeti „na vladi“. Svetislav Basara