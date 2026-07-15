Evo, recimo, smem garantovati da se u Nemačkoj više nikad neće pojaviti neki Hitler, u Italiji Musolini, u Španiji Franko, u Rusiji Staljin. I to ne zato što potencijalni Hitleri, Musoliniji, Franci i Staljini više nisu mogući ili što ne bi hteli da se ponove – ama jok, našlo bi ih se tušta i tma – nego zato što je isuviše onih koji su videli kratkotrajne vajde od pomenutih diktatora i samo su žestoko najebali do mere da je to stvorilo kolektivni imunitet na takve pojave.
Ono fakat, moguće su – a od pre nekog vremena i obavezne – pojave poput Marin le Pen, Đorđe Meloni, one nadobudne prdare iz AdF i sl., ne isključujem čak mogućnost da bi se navedene dame odvažile i na žešći pristup rasnim i imigracionim stvarima, ali ne bi više mogle da za to pridobiju potrebnu podršku. Čak je i za nas (jebo ja nas) Šešeljev uspon na apsolutnu vlast bio apsolutno mission imposible, iako najmanje 65% populacije deli njegove političke stavove. Slutili su i takvi da bi Šešelj bio tu mač i da bi bilo svestranog degeneka. Svetislav Basara