Velika metastaza

Srpska politička elita, vlast i opozicija, beogradski mediji i intelektualci do grla su umiješani u događaje u Crnoj Gori, ocijenio je novinar i publicist Darko Šuković u razgovoru za Al Jazeeru. “Svi imaju jedan cilj: da nahuškaju pristalice SPC-a, odnosno crnogorske Srbe protiv Crne Gore. I to rade potpuno otvoreno. To huškanje, drsko manipulantski, predstavljaju kao moralni čin podrške ‘svom narodu’ da obrani ‘srpske svetinje'”, rekao je.