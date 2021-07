Smeće sa zapada

Kolumnist se ovaj tjedan bavi zanimljivom temom ekološkog razvoja Europe na temelju rudarenja litija koji je potreban za proizvodnju baterija, no nije sve tako ružičasto, a to se vidi na primjeru Srbije: Za srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića rezerve litija u Srbiji pravi su eldorado jer vrijede milijarde eura. Iako je Rio Tinto već pokupovao velike površine zemljišta za rudnik, Vučić u medijima ističe kako vađenje dolazi u obzir jedino ako se u Srbiji otvori tvornica baterija, a možda i električnih automobila te procjenjuje da bi prihodi od baterija bili 3-4 milijarde eura godišnje… Skeptici pak ističu kako u Čileu, koji je jedan od najvećih izvoznika litija već godinama, do danas nema tvornice baterija. Europski put transformacije u čistu energiju izvjestan je, ali očito i s dosta prepreka. Piše Zoran Vitas za Večernji list