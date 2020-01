Stvari koje se surduknu nizbrdo ne zaustavljaju se pre nego što se olupaju

Ruku na srce, ovakva „država“ i treba da se raspadne, to će se na kraju – koji uopšte ne mora biti daleko – i dogoditi, razvoj situacije u „srpskim zemljama“ ukazuje da sve ide u tom pravci. Proročanstvo Jova Bakića će se ostvariti, biće jurnjave po ulicama, tu je Jovo u pravu, ali neće se tu (bar neko vreme) znati ko koga ganja. Evo, gledam u kristalnu kuglu i vidim da će to – zbog entropije koja se bliži nultoj tački – pre biti jedan veliki „puf“, nešto nalik na kompjuterski pad sistema, nakon koga se pojavljuje noćna mora kompjuterdžija – famozni blue screen of death. E, tad će se, Jovo, morati nanovo, što će reći – moraće se poraditi na ponovnom podizanju sistema, a za taj posao je neophodan dobar sistem administrator. Da bi se pojavio sistem administrator, neophodno je da najpre padne sistem – piše Svetislav Basara još odličniji nego inače, a inspiraciju za kolumnu je našao u ovom događaju (oprez nježne duše, nasilje, chick fight).