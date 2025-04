Vratio se majstor s odmora

U ponedjeljak je završila treća sezona serije The White Lotus – neću vam ništa otkrit jer nisam bezobzirna divlja svinja, a kad je izašlo finale cijeli dan sam imala zadatak da izbjegavam sve objave i komentare koji se tiču serije – i uspjela sam, ali znam puno ljudi koji nisu. Par debila, apsolutno se ne namjeravam ispričat jer je to najtočniji opis, imalo nevjerojatnu potrebu HITNO, neki već u 10 ujutro, neki u 3 popodne, a neki “tek” u 6 popodne svima javit da su pogledali (što je ok) i rezimirat što se dogodilo (što je degutantno).Znam i da je to “samo serija” i da svijet ima puno većih problema, ali spoilanje serija je – pogotovo na dan finala, kad ljudi još nisu uspjeli pogledat zadnju epizodu – REMEĆENJE JAVNOG REDA I MIRA. Ili bi barem trebalo bit, a u svakom slučaju je stvar bontona koji se možda ne uči, ali se podrazumijeva. I sigurno ta neka Marta s Facebooka kakvu svi imamo među prijateljima nije nekom išla ciljano i zlonamjerno pokvarit doživljaj, ali for fuck’s sake, Marta, je li toliko teško zaključit da možda nije pametno otkrivat rasplet ljudima koji ga još nisu stigli doživjet sami? Andrea Andrassy za Miss7.