Da te nema, trebalo bi te izmislit, ko onaj splav

U dvadeset osam godina otkako je 1994. uvedena, Hrvatskom je veselo i slobodno cirkuliralo milijardu i petsto sedamdeset milijuna novčanica u ukupnoj vrijednosti od oko stotinu osamdeset osam milijardi kuna. I sav taj novac – svih milijardu i pol novčanica i svih deset hiljada tona niklovanih novčića – u tih su dvadeset osam godina pokrali HDZ-ovci. Kad je naposljetku zadnju, stotinu devedeset milijarditu, za uspomenu u džep pospremio ministar Horvat, bila je to povijesna posljednja kovanica slavne hrvatske kune. To je bilo to, nema više. Niste, eto, do sad tako gledali na stvar. Samo koji tjedan kasnije Sabor je donio Zakon o uvođenju eura. Tako je završila slavna hrvatska kuna. Pokradena, popljačkana, posušena, posisana, pohapana. Ćao, doviđorno. Boris Dežulović za Novosti.