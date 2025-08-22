Bijela kuća kao hostel s preglasnim gazdom
Biograf otkriva Trumpove tajne iz spavaće sobe: brave, posteljina i beskrajni monolozi
Biograf Michael Wolff otkrio je da se Donald Trump barem dvaput sukobio s osobljem Bijele kuće zbog spavaće sobe – jednom zbog brave na vratima, drugi put zbog promijenjene posteljine. Ovalni ured opisuje kao „autobusni kolodvor“ u kojem Trump neprekidno monologizira, dok ga suradnici samo glume da slušaju. Prema Wolffu, Trump zapravo nema prijatelja i razgovara na telefonu sve dok ne zaspi. Njegova dominantna osobina, tvrdi autor, jest neumorna pričljivost – toliko da je drugima gotovo nemoguće doći do riječi. Bijela kuća Wolffove priče demantira kao izmišljotine. tportal