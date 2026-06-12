Gdje je spin doktor kad ga trebaš?
Skriveni dosjei i javna drama: Kako je afera Epstein paralizirala Trumpov vrh
Iza kulisa Trumpove administracije tijekom 2025. i 2026. godine odvijala se drama oko Epsteinovih dosjea. Iako su Ministarstvo pravosuđa i FBI tvrdili da famozni “popis klijenata” ne postoji, ta je objava izazvala pobunu unutar same MAGA baze. Uslijedili su pritisci Kongresa, sukobi dužnosnika u Situacijskoj sobi i curenje informacija, uključujući dokaze o Trumpovim letovima Epsteinovim zrakoplovom. Unatoč pokušajima skretanja pažnje i uvođenja zakona o transparentnosti, interna analiza iz ožujka 2026. potvrdila je da afera i dalje opterećuje birače, razotkrivajući granice predsjednikove političke moći nad javnim narativom. tportal