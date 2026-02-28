I peseki mogu u zasluženu penziju

Božinović: Hrvatska je napokon slobodna od mina - Monitor.hr
Nakon trideset godina i oko 1,2 milijarde eura uloženih u razminiranje, Hrvatska će 1. ožujka 2026. službeno biti proglašena slobodnom od minske opasnosti, čime ispunjava obveze iz Ottawske konvencije. Tijekom razminiranja stradalo je 612 osoba, među njima 136 pirotehničara. Uklonjeno je gotovo 107.000 mina i 407.000 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava. Završetak radova otvara pitanje budućnosti radnih pasa i zaposlenika u sektoru. Dio tvrtki se zatvara, a za pse koji su sudjelovali u razminiranju traže se novi domovi, dok pirotehničari i poslodavci pregovaraju s MUP-om o modelu daljnjeg angažmana. Večernji, tportal, HRT


