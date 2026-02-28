I peseki mogu u zasluženu penziju

Nakon što su u ljeto 2021. države jugoistočne Europe ublažile granične kontrole uvedene u proljeće 2020. zbog pandemije, ponovo se povećava broj migranata na takozvanoj Balkanskoj ruti. Za razliku od 2015. Mađarska više nije zemlja preko koje ljudi iz ratom i krizama pogođenih zemalja pokušavaju ući u ujedinjenu Europu. Agencija za nadzor vanjskih granica EU-a Frontex objavila je kako sve više migranata želi prolaziti Hrvatskom kako bi se domogli sjevera Europe. Ne zna se pouzdano koliko ljudi trenutno ilegalno iz Srbije prelazi preko Drine u BiH, no ono što je sigurno jest to da ti ljudi na svom putu do vanjskih granica EU-a prolaze kroz područja na kojima se još uvijek nalazi veliki broj mina zaostalih iz zadnjih ratova. Deutsche Welle