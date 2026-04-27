Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Iran dao prijedlog za kraj rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca, zahtijevaju od Washingtona da prizna njihovo pravo na obogaćeni uranij, za kojeg Teheran tvrdi da želi posjedovati u miroljubive svrhe, no zapadne snage i Izrael tvrde da je usmjeren prema izgradnji nuklearnog oružja (Jutarnji)
  • Trump dao intervju nakon pokušaja atentata: Živimo u ludom svijetu. Nisam silovatelj. Nisam pedofil (Index)
  • Ponedjeljak će biti nešto svježiji, uz prolazno više oblaka i rijetku, kratkotrajnu kišu, ponajprije u gorju, sredinom tjedna slijedi promjenjivije i svježije vrijeme (HRT, tportal), hladniji val (Index)
  • Sreet art: Zagrebačka Galerija Wide na jednom mjestu okuplja vodeća domaća i svjetska imena ulične scene (HRT)
  • U Bjelovaru otvorena retrospektivna izložba fotografija ovogodišnjeg laureata nagrade “Tošo Dabac” Dražena Tirića (Jutarnji)

Jučer (21:00)

  • Objavljen manifest napadača s Trumpove gala večere, u poruci od 1052 riječi, do koje je došao The New York Post, Allen je iznio svoja “pravila djelovanja” i naveo kako smatra svojom dužnošću ciljati dužnosnike administracije, “više nisam spreman dopustiti da pedofil, silovatelj i izdajica kalja moje ruke svojim zločinima” (Index)
  • Sigurnosni propust na gala večeri: Novinar kazao za Sky News da je za prolazak bilo dovoljno pokazati papirnati ulaznicu (tportal), bivši voditelj operacija SOA-e Ante Letica kaže da se radi o velikom propustu američkih sigurnosnih službi (Jutarnji)
  • Bivši izraelski premijer Naftali Bennett i vođa oporbe Yair Lapid, koji je kratko obnašao dužnost premijera 2022., na sljedećim izborima u Izraelu bit će na zajedničkoj listi i pokušati poraziti Netanyahua (N1)
  • Travel blogeri tvrde da su otkrili najjeftiniju zemlju: “S 80 € sam milijunašica”.. riječ je o Uzbekistanu, zemlji u srcu Srednje Azije (Index)
  • Dinamo je novi prvak Hrvatske. Plavi su osvojili 26. naslov prvaka u svojoj povijesti i prije nego što su danas zakoračili na travnjak protiv Varaždina. Na ruku im je išao remi Rijeke i Hajduka (0:0) (Index), remizirali su i Slaven i Vukovar (2:2), kao i Osijek i Lokomotiva (0:0) (HNL)
Jučer (17:00)

  • Od otrova do metka: svi napadi na Trumpa, prvo je bio pištolj u Las Vegasu 2016., postojao je i plan napadača s viličarom, a netko mu je i slao pisma s otrovom, prije sinoćnjeg pokušaja napada u hotelu, dobio je po uhu prije dvije godine na skupu (tportal)
  • Péter Magyar iznio je teške optužbe na račun kruga ljudi bliskih Viktoru Orbánu. Posebno je prozvao Lőrinca Mészárosa, najbogatijeg Mađara, Orbánova prijatelja iz djetinjstva i vlasnika NK Osijeka, tvrdeći da on i njegova obitelj navodno pripremaju odlazak u Dubai (tportal)
  • Obitelji slave Dan neovisnosti Izraela u selu iz kojeg su posljednji Palestinci pobjegli nakon kampanje nasilja, izraelski doseljenici: To je slatka osveta, vratili smo se nakon 2.000 godina (N1)
  • Google ulaže do 40 milijardi dolara u AI tvrtku Anthropic (Bug)
  • Vojni stručnjak o lažnim dojavama o bombama u školama i trgovačkim centrima: Suprotno narativu da smo sigurna zemlja, imamo neprijatelje, dojave uoči turističke sezone nisu slučajnost. Kada evakuacije postanu rutina, ljudi počinju banalizirati prijetnju, smanjuje se razina opreza i posljedično raste rizik da se stvarna prijetnja podcijeni (Nacional)
Jučer (11:00)

  • Naoružani napadač pokušao probiti osiguranje na večeri dopisnika iz Bijele kuće (Index), riječ je o 31-godišnjem Coleu Tomasu Allenu, inženjeru i programeru, pokušao je pucati na Trumpa (Index), cure snimke kaosa (Jutarnji)
  • Nedjelja je, ali neke trgovine i centri ipak rade – Index donosi popis
  • Stiže zahlađenje, sredinom idućeg tjedna oblaci i kiša, temperature do 13 stupnjeva (N1)
  • HNB imao Dan otvorenih vrata, stiglo 700 ljudi, Vujčić o digitalnom euru i nasljedniku u HNB-u: ‘Privatnost nije ugrožena, a Hrvatska može mirno spavati’ (tportal)
  • Aplikacija LearnCro za učenje hrvatskoga jezika izazvala poprilično zanimanje, u ožujku ih je, samo tri tjedna nakon lansiranja, bilo 3400 (HRT)
Prekjučer (23:00)

  • Zelenski nudi Azerbajdžan kao mjesto za pregovore s Putinom (24 sata)
  • Milanović kitizira EU: Dolaze nova vremena u kojima se EU zadužuje radi Ukrajine, koja bez EU ne može funkcionirati… Jedino rješenje je da se svi naoružamo i uđemo u sukob s Rusijom (Index)
  • Globalni BDP ove godine dostiže 124 bilijuna dolara, samo SAD i Kina zajedno čine 43 posto globalnog BDP-a (World of statistics)
  • Momčilo Đurđić: Danas je sasvim izvjesno da su dvije najljubljenije ikone lažnog, fol suverenizma, Donald Trump i Vladimir Putin, izvorno inspirirani kvazi-filozofskim trešom Stevea Bannona i Aleksandra Dugina, u nekoliko godina okrenuli svijet naopačke i doveli ga na rub globalnog sukoba. Suverenistički projekt kao pokušaj uspostavljanja novog svjetskog poretka za nešto više od četiri godine uništio je europska savezništva Moskve i Washingtona, njegovana u ratu i miru tokom cijelog 20. veka, bez obzira na ideološka rivalstva (Index)
  • Tko šalje lažne dojave o bombama? Ministar govori o hibridnom ratovanju (Poslovni)
  • Što je energetski menadžment i zašto je važan? Energetski učinkovite i održive zgrade donose smanjenje troškova i emisija CO2, povećavaju profitabilnost i tržišnu vrijednost (Zgradonačelnik)
Prekjučer (17:00)

  • Više od 500 prosvjednika u Sisku protiv peradarskih farmi: ‘Ovo nije lokalno, ovo je pitanje budućnosti Hrvatske!’ (24 sata, Večernji), Darko Rundek poručio s rijeke Drave: “Drava se ne trži, niti ne kupuje!” (Danica)
  • U subotu ujutro u zagrebačkom Hotelu Dubrovnik održao se drugi dan dvodnevne konferencije TradFest, u organizaciji ultrakonzervativne zaklade Vigilare i Ordo Iuris Hrvatske, u subotu je ujutro konferencija otvorena temom “BiH: neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta”, reagirali brojni bošnjački mediji tvrdeći da je nedopustivo da se u središtu Zagreba zaziva unutarnji preustroj i teritorijalna reorganizacija BiH (Jutarnji)
  • HNB otvorio vrata građanima: financijska pismenost za sve generacije (HRT)
  • Zagrebačko sveučilište bogatije za 371 doktora znanosti i umjetnosti (HRT)
  • Putovanje vlakom nikad nije bilo popularnije: Najljepše rute u Europi (Green)
Prekjučer (12:00)

  • Danska vojna obavještajna služba procjenjuje da bi Rusija u idućih pet godina mogla biti spremna za rat velikih razmjera protiv Europe ako procijeni da je NATO slab i neodlučan. Slične procjene stižu iz Njemačke (Slobodna)
  • SAD ima zakonski period od 60 dana za vojne operacije bez izričitog odobrenja Kongresa, nakon 1. svibnja predsjednik bi trebao povući snage iz Irana (tportal)
  • Humanoidni roboti ne uspijevaju dovršiti skoro 90 posto kućanskih zadataka (Bug)
  • Gruntovčani: serija koja je obilježila televizijsku povijest, kreću reprize na HRT
  • Rječnik kakav još niste vidjeli: šokačko-engleski, napravili ga učenici (HRT)
Petak (23:00)

  • Iz Pentagona procurio šokantni e-mail, Trump sprema osvetu Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, mogli bi osporiti Falklandsko otočje (Jutarnji), London: Falklandski otoci su britanski (Jutarnji)
  • Počeo je proces gašenja integralne proizvodnje u Novoj Željezari Zenica. Time je prekinuta proizvodnja čelika nakon više od 130 godina kontinuiranog rada. Gotovo 2000 zaposlenih naći u neizvjesnosti i strahu od gubitka radnih mjesta. Pad Željezare sada prijeti izazivanjem lančane reakcije koja bi mogla pogoditi i do 500 kooperantskih firmi u BiH, piše Deutsche Welle. (Index)
  • U Zagrebu pronađene dvije masovne grobnice iz Drugog svjetskog rata, pronađeno najmanje 23 tijela (tportal, N1)
  • Benjamin Netanyahu objavio da se liječio od raka prostate (CNN, Index)
  • Irska, Španjolska, Slovenija, Nizozemska i Island povukle su se iz nastupa na 70. Eurosongu, koji će se održati 12. i 14. svibnja te u finalu 16. svibnja. RTV Slovenija zamjenit će uobičajeno praćenje Eurosonga posebnim programom nazvanim Glasovi Palestine (Muzika)
Petak (17:00)

  • Index Istrage: Mateša milijunima naših eura spašava komercijalnu TV. Pomaže mu HDZ
  • Porazno: medicinske sestre žrtve nasilja pacijenata i nadređenih, od 3042 ispitanih, čak 75 posto doživjelo verbalno nasilje, manji broj i fizičke nasrtaje (Danica)
  • El Nino se vraća: periodično zagrijavanje površine mora u središnjem i istočnom dijelu Tihog oceana koje obično traje između devet i dvanaest mjeseci, počinje u svibnju (Jutarnji)
  • Netanyahuov brat održao predavanje na FPZG-u, studenti bijesni: ‘Nećemo šutjeti, skandalozno’ (Nacional), blokirali ulaz na fakultet, stigla i policija (Jutarnji)
Petak (11:00)

  • Ukrajinski dronovi pogodili su u srijedu zapovjedno mjesto ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) u okupiranom Donjecku, ubivši 12 časnika i ranivši 15 drugih pripadnika ruske tajne službe (Jutarnji)
  • Za vikend sunčano, krajem mjeseca i početkom svibnja ponovno zahlađenje (Večernji)
  • Možemo: Ministar je briljirao, jaja su skuplja 53 posto, paprika 200 posto, mljeveno meso 64 posto… (N1)
  • Zeleno svjetlo za plinovod u BiH iz Hrvatske: Sporazum BiH i Hrvatske otvara put projektu koji se godinama sapliće o politiku, imovinska pitanja i nadležnosti. Početak radova i dalje ovisi o nizu pravnih i tehničkih koraka (DW)
  • Vukovi u zaleđu Obrovca ubili pse čuvare stada… Može li pas protiv vuka? Kangali, tornjaci, šarplaninci i sve nove hibridne pasmine. Pitanje je jesu li dorasli snazi izvornog vuka (HRT)
Četvrtak (23:00)

  • Izrael: Slijedi smrtonosni, razoran napad na Iran. Čekamo zeleno svjetlo… Trump naredio ‘pucanje i ubijanje‘ u Hormuškom tjesnacu (Jutarnji)
  • Prvi put od 2021. godine u Hrvatskoj je u prvom tromjesečju zabilježen pad broja zaposlenih – i to u većini djelatnosti. Najveći udar pretrpjela je prerađivačka industrija, u kojoj je izgubljeno oko sedam tisuća radnih mjesta, Vedrana Pribičević: Hrvatsko gospodarstvo se hladi (N1)
  • Korejci preuzimaju crnogorske zračne luke? Prijedlog koncesije na Aerodrome Crne Gore vrijedan je više od 400 milijuna eura: 100 milijuna jednokratne naknade, 35 posto godišnjeg prihoda i 300 milijuna investicija (DW)
  • Održana redovita skupština HAZU, obnavlja se sedam zgrada (HRT)
  • Animafest Zagreb 2026 predstavlja Veliko natjecanje dugometražnog filma (Ravno do dna)