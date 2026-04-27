Rusija se suočava s rastućim nezadovoljstvom građana. Valovi nestanka mobilnog interneta u velikim gradovima, ekonomske teškoće i svakodnevne neugodnosti potaknuli su rijetke javne kritike prema vlastima, na što Kremlj odgovara pojačanom represijom i povratkom sovjetskim simbolima (Večernji)
Trump: Pucnjava dokazuje potrebu za plesnom dvoranom u Bijeloj kući (24 sata)
Dojave o bombama opet stigle zagrebačkim i splitskim školama (24 sata)
Panika nakon poraza Orbana: Premještaju imovinu u inozemstvo, napuštaju zemlju, traže američke vize (N1)
Počinje sezona kupanja, fotke prvih kupača na moru (24 sata)
Iran dao prijedlog za kraj rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca, zahtijevaju od Washingtona da prizna njihovo pravo na obogaćeni uranij, za kojeg Teheran tvrdi da želi posjedovati u miroljubive svrhe, no zapadne snage i Izrael tvrde da je usmjeren prema izgradnji nuklearnog oružja (Jutarnji)
Trump dao intervju nakon pokušaja atentata: Živimo u ludom svijetu. Nisam silovatelj. Nisam pedofil (Index)
Ponedjeljak će biti nešto svježiji, uz prolazno više oblaka i rijetku, kratkotrajnu kišu, ponajprije u gorju, sredinom tjedna slijedi promjenjivije i svježije vrijeme (HRT, tportal), hladniji val (Index)
Sreet art: Zagrebačka Galerija Wide na jednom mjestu okuplja vodeća domaća i svjetska imena ulične scene (HRT)
U Bjelovaru otvorena retrospektivna izložba fotografija ovogodišnjeg laureata nagrade “Tošo Dabac” Dražena Tirića (Jutarnji)
Objavljen manifest napadača s Trumpove gala večere, u poruci od 1052 riječi, do koje je došao The New York Post, Allen je iznio svoja “pravila djelovanja” i naveo kako smatra svojom dužnošću ciljati dužnosnike administracije, “više nisam spreman dopustiti da pedofil, silovatelj i izdajica kalja moje ruke svojim zločinima” (Index)
Sigurnosni propust na gala večeri: Novinar kazao za Sky News da je za prolazak bilo dovoljno pokazati papirnati ulaznicu (tportal), bivši voditelj operacija SOA-e Ante Letica kaže da se radi o velikom propustu američkih sigurnosnih službi (Jutarnji)
Bivši izraelski premijer Naftali Bennett i vođa oporbe Yair Lapid, koji je kratko obnašao dužnost premijera 2022., na sljedećim izborima u Izraelu bit će na zajedničkoj listi i pokušati poraziti Netanyahua (N1)
Travel blogeri tvrde da su otkrili najjeftiniju zemlju: “S 80 € sam milijunašica”.. riječ je o Uzbekistanu, zemlji u srcu Srednje Azije (Index)
Dinamo je novi prvak Hrvatske. Plavi su osvojili 26. naslov prvaka u svojoj povijesti i prije nego što su danas zakoračili na travnjak protiv Varaždina. Na ruku im je išao remi Rijeke i Hajduka (0:0) (Index), remizirali su i Slaven i Vukovar (2:2), kao i Osijek i Lokomotiva (0:0) (HNL)
Od otrova do metka: svi napadi na Trumpa, prvo je bio pištolj u Las Vegasu 2016., postojao je i plan napadača s viličarom, a netko mu je i slao pisma s otrovom, prije sinoćnjeg pokušaja napada u hotelu, dobio je po uhu prije dvije godine na skupu (tportal)
Péter Magyar iznio je teške optužbe na račun kruga ljudi bliskih Viktoru Orbánu. Posebno je prozvao Lőrinca Mészárosa, najbogatijeg Mađara, Orbánova prijatelja iz djetinjstva i vlasnika NK Osijeka, tvrdeći da on i njegova obitelj navodno pripremaju odlazak u Dubai (tportal)
Obitelji slave Dan neovisnosti Izraela u selu iz kojeg su posljednji Palestinci pobjegli nakon kampanje nasilja, izraelski doseljenici: To je slatka osveta, vratili smo se nakon 2.000 godina (N1)
Google ulaže do 40 milijardi dolara u AI tvrtku Anthropic (Bug)
Vojni stručnjak o lažnim dojavama o bombama u školama i trgovačkim centrima: Suprotno narativu da smo sigurna zemlja, imamo neprijatelje, dojave uoči turističke sezone nisu slučajnost. Kada evakuacije postanu rutina, ljudi počinju banalizirati prijetnju, smanjuje se razina opreza i posljedično raste rizik da se stvarna prijetnja podcijeni (Nacional)
Naoružani napadač pokušao probiti osiguranje na večeri dopisnika iz Bijele kuće (Index), riječ je o 31-godišnjem Coleu Tomasu Allenu, inženjeru i programeru, pokušao je pucati na Trumpa (Index), cure snimke kaosa (Jutarnji)
Nedjelja je, ali neke trgovine i centri ipak rade – Index donosi popis
Stiže zahlađenje, sredinom idućeg tjedna oblaci i kiša, temperature do 13 stupnjeva (N1)
HNB imao Dan otvorenih vrata, stiglo 700 ljudi, Vujčić o digitalnom euru i nasljedniku u HNB-u: ‘Privatnost nije ugrožena, a Hrvatska može mirno spavati’ (tportal)
Aplikacija LearnCro za učenje hrvatskoga jezika izazvala poprilično zanimanje, u ožujku ih je, samo tri tjedna nakon lansiranja, bilo 3400 (HRT)
Zelenski nudi Azerbajdžan kao mjesto za pregovore s Putinom (24 sata)
Milanović kitizira EU: Dolaze nova vremena u kojima se EU zadužuje radi Ukrajine, koja bez EU ne može funkcionirati… Jedino rješenje je da se svi naoružamo i uđemo u sukob s Rusijom (Index)
Globalni BDP ove godine dostiže 124 bilijuna dolara, samo SAD i Kina zajedno čine 43 posto globalnog BDP-a (World of statistics)
Momčilo Đurđić: Danas je sasvim izvjesno da su dvije najljubljenije ikone lažnog, fol suverenizma, Donald Trump i Vladimir Putin, izvorno inspirirani kvazi-filozofskim trešom Stevea Bannona i Aleksandra Dugina, u nekoliko godina okrenuli svijet naopačke i doveli ga na rub globalnog sukoba. Suverenistički projekt kao pokušaj uspostavljanja novog svjetskog poretka za nešto više od četiri godine uništio je europska savezništva Moskve i Washingtona, njegovana u ratu i miru tokom cijelog 20. veka, bez obzira na ideološka rivalstva (Index)
Tko šalje lažne dojave o bombama? Ministar govori o hibridnom ratovanju (Poslovni)
Što je energetski menadžment i zašto je važan? Energetski učinkovite i održive zgrade donose smanjenje troškova i emisija CO2, povećavaju profitabilnost i tržišnu vrijednost (Zgradonačelnik)
Više od 500 prosvjednika u Sisku protiv peradarskih farmi: ‘Ovo nije lokalno, ovo je pitanje budućnosti Hrvatske!’ (24 sata, Večernji), Darko Rundek poručio s rijeke Drave: “Drava se ne trži, niti ne kupuje!” (Danica)
U subotu ujutro u zagrebačkom Hotelu Dubrovnik održao se drugi dan dvodnevne konferencije TradFest, u organizaciji ultrakonzervativne zaklade Vigilare i Ordo Iuris Hrvatske, u subotu je ujutro konferencija otvorena temom “BiH: neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta”, reagirali brojni bošnjački mediji tvrdeći da je nedopustivo da se u središtu Zagreba zaziva unutarnji preustroj i teritorijalna reorganizacija BiH (Jutarnji)
Zagrebačko sveučilište bogatije za 371 doktora znanosti i umjetnosti (HRT)
Putovanje vlakom nikad nije bilo popularnije: Najljepše rute u Europi (Green)
Danska vojna obavještajna služba procjenjuje da bi Rusija u idućih pet godina mogla biti spremna za rat velikih razmjera protiv Europe ako procijeni da je NATO slab i neodlučan. Slične procjene stižu iz Njemačke (Slobodna)
SAD ima zakonski period od 60 dana za vojne operacije bez izričitog odobrenja Kongresa, nakon 1. svibnja predsjednik bi trebao povući snage iz Irana (tportal)
Humanoidni roboti ne uspijevaju dovršiti skoro 90 posto kućanskih zadataka (Bug)
Gruntovčani: serija koja je obilježila televizijsku povijest, kreću reprize na HRT
Rječnik kakav još niste vidjeli: šokačko-engleski, napravili ga učenici (HRT)
Iz Pentagona procurio šokantni e-mail, Trump sprema osvetu Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, mogli bi osporiti Falklandsko otočje (Jutarnji), London: Falklandski otoci su britanski (Jutarnji)
Počeo je proces gašenja integralne proizvodnje u Novoj Željezari Zenica. Time je prekinuta proizvodnja čelika nakon više od 130 godina kontinuiranog rada. Gotovo 2000 zaposlenih naći u neizvjesnosti i strahu od gubitka radnih mjesta. Pad Željezare sada prijeti izazivanjem lančane reakcije koja bi mogla pogoditi i do 500 kooperantskih firmi u BiH, piše Deutsche Welle. (Index)
U Zagrebu pronađene dvije masovne grobnice iz Drugog svjetskog rata, pronađeno najmanje 23 tijela (tportal, N1)
Benjamin Netanyahu objavio da se liječio od raka prostate (CNN, Index)
Irska, Španjolska, Slovenija, Nizozemska i Island povukle su se iz nastupa na 70. Eurosongu, koji će se održati 12. i 14. svibnja te u finalu 16. svibnja. RTV Slovenija zamjenit će uobičajeno praćenje Eurosonga posebnim programom nazvanim Glasovi Palestine (Muzika)
Ukrajinski dronovi pogodili su u srijedu zapovjedno mjesto ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) u okupiranom Donjecku, ubivši 12 časnika i ranivši 15 drugih pripadnika ruske tajne službe (Jutarnji)
Za vikend sunčano, krajem mjeseca i početkom svibnja ponovno zahlađenje (Večernji)
Možemo: Ministar je briljirao, jaja su skuplja 53 posto, paprika 200 posto, mljeveno meso 64 posto… (N1)
Zeleno svjetlo za plinovod u BiH iz Hrvatske: Sporazum BiH i Hrvatske otvara put projektu koji se godinama sapliće o politiku, imovinska pitanja i nadležnosti. Početak radova i dalje ovisi o nizu pravnih i tehničkih koraka (DW)
Vukovi u zaleđu Obrovca ubili pse čuvare stada… Može li pas protiv vuka? Kangali, tornjaci, šarplaninci i sve nove hibridne pasmine. Pitanje je jesu li dorasli snazi izvornog vuka (HRT)