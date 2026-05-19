Musk izgubio tužbu protiv OpenAI-ja, tvrdio je da je Altman prekršio neprofitni ugovor nakon što je donirao 38 milijuna dolara, no slučaj je odbačen jer je Musk tužbu podnio nakon isteka zakonskog roka, piše BBC. (Index), to je posljednji u nizu neuspjeha, no pitanje je hoće li mu se to obiti o glavu, njegovi resursi su trenutačno neiscrpni (Index)
HNB ostaje bez šefa: Ovo su glavni kandidati za novog guvernera – Sandra Švaljek, Michael Faulend, Maroje Lang i Bojan Fras, spominjali se i Ante Žigman, kao i Martina Dalić (N1)
Turist plivao po Fontani di Trevi, Talijani bijesni. “Ovo je za zatvor” (Index)
Pokrenuta Kulturna iskaznica: Sto eura 18-godišnjacima za kulturne sadržaje (HRT)
Jack White, Gorillaz, Kings of Leon i brojna druga imena: Objavljena satnica 18. INmusic festivala (N1)
Neočekivan istup iranskog predsjednika: ‘Moramo pogledati istini u oči’, rekao da je Islamska Republika pretrpjela ozbiljnu štetu u američko-izraelskim napadima te pozvao državne dužnosnike da se ‘suoče sa stvarnošću’ rata (tportal)
Emotivne scene zbog ubijenog Luke: Građani odali počast, Turudić šalje izvanredni nadzor u Šibenik (tportal), potresan govor Lukine razrednice: Sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo… (tportal)
Aleksić doveden je u pratnji specijalaca na saslušanje u Državno odvjetništvo u Šibeniku (Index)
Nacional: Matica hrvatska za glavnog urednika portala postavila deklariranog neoustašu koji je 10. travnja čestitao ‘Dan državnosti
Mojmira Pastorčić za Gloriju: Brine me što je danas tako popularno mrziti medije, vrijeđa nas se da smo plaćenici, slijedimo agendu, novinari postaju mete, ja sam redovito predmet hajke i mržnje na društvenim mrežama
Optužnica protiv Aleksića potvrđena još 2023., ali pritvor nije tražen: Predmet nije bio hitan (tportal)
Analiza incidenta Airbusa A220 u Splitu: puknuće prednje gume nije mogao biti uzrokizlijetanja sa staze, prije da je došlo do otkazivanja motora tijekom zaleta za polijetanje, no konačan uzrok utvrdit će službena istraga (Nacional)
Veliki preokret: Iz Afrike stiže vrući zrak, Zagreb od idućeg tjedna ide prema 30 °C (tportal)
Poznat i kompletan raspored Vatrenih: pripreme od 25. svibnja u Rijeci, 9. lipnja putuju u Alexandriu blizu Washingtona, gdje će im biti baza (Sportske)
Meta deepfakeova uglavnom su slavne osobe, no štetu najčešće trpe obični ljudi (Mreža)
Pogledajte privođenje ubojice iz Drniša, Božinović: I u zatvoru je počinio kazneno djelo (Jutarnji), locirao ga je dron, uhvatili ga specijalci. Bio je gol, za sobom je navodno posipao papar da zamete trag psima tragačaima (Slobodna), uznemirujuća procjena Pavasovića Viskovića: ‘U Hrvatskoj imamo barem deset tisuća osoba Aleksićeva profila’ (tportal)
Američki novinar objavio istraživanje koliko je Trump korumpiran: Samo u drugom mandatu njegova obitelj zaradila pet milijardi dolara, za investiranje u biznise, fondove i kampanje obitelji Trump dobivaju se pogodnosti, ustupci, unosni ugovori, politička naklonost, pa i pomilovanja. Trump je i sam priznao da se to događa (Index)
Je li ‘Bangaranga‘ ruski trojanski konj? Iza pobjednice Eurovizije stoji Putinov ljubimac – Grk Dimitris Kontopulos – ekstenzivno je povezan s ruskim šoubiznisom već godinama, što je ostao i tijekom rata (tportal)
31. Međunarodna izložba karikatura 26. svibnja u Kući karikature Oto Reisinger (HRT)
Dalić objavio popis igrača za Svjetsko prvenstvo (Index)
Ubojica iz Drniša Aleksić je navodno dostavljačima poručio da se popnu na terasu do vrata njegova stana, a kad su se popeli uz stepenice, izvadio je pištolj kućne izrade i u prsa mladića ispucao hitac (Jutarnji), Drnišani ogorčeni: Kad su mu našli oružje s njim je bio spisak 12 žena koje je htio likvidirati (tportal)
Rupa u zakonu: ako ukradete struju i potrošite je, niste krivi (Index)
Dvije europske države mogle bi se spojiti u jednu – Moldavija i Rumunjska (DW, Jutarnji)
Klimatska prijetnja iz zraka: Tri zračne luke ispuštaju više CO2 od cijelog Pariza, samo Zračna luka Dubai emitira 23,2 milijuna tona emisija CO2 (N1)
Prijedlog u Njemačkoj: U mirovinu uz 45 godina uplaćenih doprinosa, to bi značilo da bi neki ostvarili pravo tek sa 75 ( Moje Vrijeme, Poslovni)
Ubojica iz Drniša je Kristijan Aleksić (50), osuđivan već za ubojstvo 90-ih. (Jutarnji), traje velika potraga za njim, vode ju specijalci, dignuti dronovi i helikopter, objavljeno upozorenje da bi mogao biti i naoružan (Jutarnji), kolega ubijenog iz pizzerije se bojao narudžbe (Index), Stanovnici Drniša za Jutarnji tvrde da je Aleksić godinama izazivao strah među dijelom građana te da je često ulazio u sukobe
Novi AI centar u SAD-u stvarat će toplinu kao 23 nuklearne bombe dnevno (Index)
Božinović: Integracija Roma počinje obrazovanjem i zapošljavanjem (HRT)
Ugledni srpski i jugoslavenski karikaturist Predrag Koraksić Corax preminuo je u Beogradu u 93. godini (Jutarnji)
Botoks sve popularniji među muškarcima i mlađima od 30 godina (HRT)
Incident u splitskoj zračnoj luci: Avion sletio s piste, putnici i članovi posade odmah iskrcani, nema ozlijeđenih (N1)
Johnu Travolti počasna Zlatna palma za životno djelo (HRT)
Tijekom ronjenja na Maldivima poginulo petero Talijana. I dalje se traga za tijelima… “očito poginuli pokušavajući istražiti špilje na dubini od 50 metara”, moguće i trovanje kisikom (The Guardian, Index), poginuo i spasilački ronilac tijekom potrage za tijelima (Index)
Drugi festivalski blok Tjedna suvremenog plesa od od 19. do 26. svibnja (HRT)
Napušio se pa izgubio lozinku za bitcoine, Claude mu nakon 13 godina otključao bogatstvo… jedan je vlasnik kriptovaluta uz pomoć AI asistenta pristupiti kriptonovčaniku u kojem se nalazilo pet bitcoina kupljenih po vrlo niskoj cijeni (Bug)
Vozači bježe iz Hrvatske: Prijevoznici gube ključnu bitku zbog niskih dnevnica (Index), prihodi sektora rasli su 64 posto u pet godina, no produktivnost zaostaje, vozači u susjednoj BiH imaju više dnevnice (Lider)
Još jedna skandalozna snimka premlaćivanja stranog radnika: Hrvati mu skakali po glavi, a djevojke navijale: Baci ga u more (Nacional), pretučeni je Sirijac i radi kao pomorac, u tijeku je kriminalističko istraživanje (Nacional)
Nove cijene goriva od utorka: benzin skuplji za 3 centa, dizel pojeftinjuje za 6 (tportal)
Švicarska otvara tajne spise o nacističkom “Anđelu smrti”, ratnom zločincu i liječniku Josefu Mengeleu (Index, tportal)