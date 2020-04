Aleksandar Vučić je ostvario dječiji san. Legenda kaže da je još za sedmi rođendan rekao da neće biciklo i, umjesto toga, poželio “jafa keks” i da proglasi vanredno stanje. Vučić sada vlada slobodan od Skupštine i Ustava, bori se protiv korone, čak je naredio i ofanzivu na virus (“Noćas virus mora pasti!”), ali veći dio onoga što je prošlo od 2020. godine proveo je u pokušajima da sruši vlast u Crnoj Gori… Poslije takve zaglušujuće paljbe, čak i Vučićeve patetične izjave – zapravo: naročito one – o bratskim narodima i dobrim namjerama zvuče kao prijetnja. Kupi Crna Gora od skandinavske firme, koja ima predstavništva u Zagrebu i Beogradu, pet respiratora. Dva, kupljena u Hrvatskoj, stignu u Podgoricu. Tri, kupljena u Beogradu, ne stignu. Vučić ih zadrži, pa ih on kupi. Crnogorska strana to objavi… – piše Andrej Nikolaidis za Al Jazeeru o borbi za respiratore u regionu.