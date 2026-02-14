Kupite cvijeće voljenoj ženi, ali ne zaboravite i na svoju

Davor Rostuhar održat će danas, 14. veljače u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu multimedijalno predavanje “Ljubav oko svijeta” koje je povezano s istoimenom knjigom i filmom. Naime, nakon što su se Anđela i Davor Rostuhar vjenčali otišli su na neobični medeni mjesec – godinu dana putovali su oko svijeta i istraživali što je ljubav u različitim kulturama. Put ih je vodio preko šest kontinenata i 30 zemalja. U “Lisinskom” će ispričati priču na nov, treći način, u Davoru omiljenom formatu multimedijalnog predavanja koje je nešto poput dužeg TED-talka, popraćenog s puno više multimedijalnih sadržaja. Rostuhar ga naziva “multimedijalnim dokumentarcem uživo” koji je imao premijeru na sveučilištu Cambridge 5. prosinca 2022. Jutarnji