Cvjećarnice uoči Valentinova pune kupaca, ruže i tulipani najtraženiji - Monitor.hr
Danas (19:00)

Kupite cvijeće voljenoj ženi, ali ne zaboravite i na svoju

Cvjećarnice uoči Valentinova pune kupaca, ruže i tulipani najtraženiji

Uoči Valentinova cvjećarnice su pune, a crvene ruže i dalje su najtraženiji simbol ljubavi, iako sve više kupaca bira tulipane i ranunkule. Cvjećarica Iva Tufeković ističe da nije presudna cijena, nego pažnja, jer se i malim znakom može pokazati koliko nam je stalo. Stariji kupci često dolaze s jasnom idejom, dok mlađi najčešće biraju klasičnu ružu. Cvijeće se ne poklanja samo partnerima, nego i članovima obitelji, a poruka ostaje ista – ljubav je najvažnija svakog dana. HRT


