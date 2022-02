Uvijek hvaljen, nikad kuđen, kao recimo TV

Norveška je završila prelazak na digitalni radio i postala prva zemlja u svijetu koja je isključila nacionalno emitiranje na FM-u. Kažu da će to donijeti bolji kvalitet zvuka, povećanje broja kanala i više funkcija za osam puta manju cijenu difuzije. No kritičari kažu da tehnologija ima tehničke probleme, skupo košta korisnike, a problem je i nedovoljna pokrivenost. Buka, Guardian, The Local