Nije što je vruće, već što je sparina
Vrućina kao biološki napad: Kako preživjeti toplinski stres bez odlaska u “crveno”
Ljetne vrućine nisu tek prolazna nelagoda, već ozbiljan fiziološki stres-test. Kada ekstremne temperature i visoka vlaga onemoguće hlađenje isparavanjem znoja, tijelo ulazi u termodinamički disbalans. Srce, bubrezi i mozak trpe golemo opterećenje, a kognitivne funkcije opadaju. Posebno su ugroženi djeca, stariji i kronični bolesnici, a ključna opasnost vreba noću kada izostaje rashlađivanje. Razlika između toplinske iscrpljenosti i po život opasnog toplinskog udara leži u poremećaju svijesti. Spas donose isključivo fizikalno hlađenje, pravilna hidracija, sklanjanje u hlad i provjera ranjivih bližnjih – jer ljudsko tijelo nema ugrađeno neograničeno jamstvo. Igor Berecki za Bug