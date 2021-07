Moja imovinaaaa / ima snagu datog mita / ima bazen pokraj mora

Dragi kolumnist i pisac Boris Dežulović za Dnevnik N1 je govorio o prosvjedu u uvali Vruja: “Ovo je jedan potpuno uništen komad Hrvatske. Ovo je zapravo okupirano područje, javljamo se iz dijela teritorija zemlje koji je okupiran. Ovdje nema zakona, policije, vojske, građevinske inspekcije, predsjednika republike, osim na godišnjem, i pravosudnih institucija. Ovo je formalno-pravno okupiran teritorij. Ovo se očito radi pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH, od Mesića, Josipovića do Milanovića. Ovo što vidite bili su Brijuni Josipovića, Mesića i Milanovića. Milanović koji cijelog života živi na državnom budžetu nas zove parazitima. Mi smo se skupili, a sutra će Stipe Latković nastaviti svoj posao. To nam je jasno, no mi smo doveli hiljadu-dvije ljudi da se kupaju, da znaju da mogu, da je ovo njihovo. Ovo je katastarski čestica državne zemlje, nije Latkovićevo niti je ičija privatna prćija. Ovo je ironično nazvano festivalom, ova je zemlja cijela ironična, mi se samo obraćamo državi na način koji ona razumije.” N1

Dežulović je uz pratnju Jurice Pađena izveo nekoliko pjesama, poslušajte Nećete u Vruja resort, dok smo živi mi! (Slobodna)