Trumpova parada apsurda: Laži, veće laži i alternative činjenice

Donald Trump želi radikalno preoblikovati SAD, od doseljavanja do demontaže uprave, oslanjajući se na dekrete i lojalni Vrhovni sud. Politolog Thomas Greven povlači paralelu s Rooseveltovim New Dealom, no dok je Roosevelt jačao državu, Trump je želi oslabiti i centralizirati moć u svojim rukama. Koristi strategiju „Flooding the Zone", preplavljujući javnost skandalima i akcijama, dok se Demokrati oslanjaju na sudove i izbore 2026. Njegova taktika može donijeti trajne promjene u američkoj demokraciji – ako mu vrijeme dopusti.