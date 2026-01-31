Malo boli, malo drva, malo opušaka
Dronovi koji lete kroz vatru, neuronske spužve protiv boli i mini-implantati za mozak – znanstvene novosti
Bug donosi pregled znanstvenih novosti: dok su jedni osmislili neuronsku „spužvu“ koja upija signale boli prije nego stignu do mozga, drugi su od drvenog otpada napravili toplinske baterije za zgrade. Švicarci su razvili dron koji bez problema leti kroz vatru, Kinezi opuške pretvaraju u superkondenzatore, a Amerikanci metalne cijevi koje ne tonu. Dodajmo tome najmanji bežični moždani implantat i računalni model mozga koji se ponaša kao pravi – i dobivamo tjedni pregled tehnologija koje zvuče kao SF, ali već rade.