Malo boli, malo drva, malo opušaka

Cestovni promet u Hrvatskoj je dobar, ali su željeznički, zračni i lučki sektor ispod standarda i među lošijima u EU zbog čega je Hrvatska zauzela 24. od ukupno 28 mjesta na ovogodišnjoj rang-listi Europske komisije o stanju u prometu u EU. Po kvaliteti željezničke infrastrukture Hrvatska je, zajedno s Rumunjskom, na samom dnu ljestvice 26 zemlja, po kvaliteti lučke infrastrukture Hrvatska je osamnaesta među 23 zemlje, a po kvaliteti infrastrukture u zračnom prometu Hrvatska je 22. od 28 zemalja. Kvaliteta cesta svrstava Hrvatsku na deveto od 28 mjesta na rang listi. no među najgorima smo u broju poginulih na cestama. Večernji