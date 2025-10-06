Ljudi 2.0: tko ne uči, resetira se
Explora: 888=996
Korado i Mileta raspravljaju o planovima za bazu na Mjesecu (traženje vulkanskih špilja i helija-3 na Južnom polu), kartografiji Sunca zbog opasnog zračenja te razvoju antropomorfnih robota. Zatim se prelazi na društvene fenomene: usporedbu radnih modela 888 i kineskog 996, kibernetičko ratovanje, trend rasta Apple softvera, zabrane mobitela u školama te krizu akademskog obrazovanja zbog umjetne inteligencije. Zaključak je da će budućnost produbiti jaz između onih koji odaberu stalno učenje i simbiozu s AI-jem, i onih drugih, čineći sposobnost i ljudskost važnijom od formalnih diploma. HRT