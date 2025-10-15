Od Nobela do romobila: ekspedicija kroz znanost i sigurnost

Za početak razgovaraju o problemima s globalnom mrežom za praćenje asteroida, pripremama za nove letove Elona Muska, vijestima vezanim uz James Webb teleskop i aktivnostima u Višnjanu. Ističe se kako je Kina preuzela vodstvo u mnogim ključnim tehnološkim granama, ostavljajući Europu iza sebe. Objašnjava se zašto je teško izvediva ideja o bežičnom prijenosu energije iz svemira na Zemlju, s posebnim osvrtom na sigurnosne aspekte. Raspravlja se o misterioznom stupu koji ne hrđa i o tehnologiji izrade čelika u prošlosti, uključujući i damaski čelik. Objašnjava se i povijest uvoza američke loze u Europu i zašto se ne preporučuje proizvodnja vina od nje. Priča se i o tome kako prežaliti gubitak kućnog ljubimca. HRT