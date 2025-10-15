Od Nobela do romobila: ekspedicija kroz znanost i sigurnost
Explora: Dvije crne rupe
U novoj Explori Korado Korlević i voditelj Elvis Mileta razgovarali su o Nobelovim nagradama za fiziku (kvantni tunel efekt) i kemiju (metal-organski okviri), te o medicinskim otkrićima vezanim za T-limfocite i imunološki sustav. Općenito o Nobelu kaže kako nije bez skandala – nagrade koje su dodijeljene za pseudoznanost i krivim osobama. Prešli su na astronomiju s temama poput sudara crnih rupa i međuzvjezdanih kometa. Kada se dvije crne rupe susretnu i “plešu”, one proizvode gravitacijske valove koji deformiraju prostor i vrijeme. Dotaknuli su se materijala u prirodi (poput nevjerojatno tvrdih zuba priljepka) i, kao upozorenje iz svakodnevice, istaknuli opasnosti od samozapaljenja jeftinih litijskih baterija u romobilima i električnim uređajima, naglašavajući važnost sigurnosnih protokola.