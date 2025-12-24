Svemirski đir: Od drevnih kometa do tajni masne jetre
Explora: Povratak u budućnost
U najnovijoj Explori, Elvis i Korado opušteno pretresaju svemir i tehnološku budućnost. Fokus je na kometu Atlas, starom sedam milijardi godina, te vječnom pitanju zašto su dinosauri bili onolike mrcine – spoj mira i kisika, a ne manje gravitacije. Dotakli su se i špijunskih igrica među satelitima te globalne bitke za čipove. Ako planirate karijeru, AI opasno prijeti programerima, pa su zanati poput klesara opet u modi. Za kraj, lekcija o prehrani: fruktoza nam potiho “masni” jetru, pa umjesto kolača birajte post i kretanje. Prava reporterska rekapitulacija godine! HRT