Kad su zvijezde postale Wi-Fi antene
Explora: Kundalini
Dvojica mudraca u novoj epizodi zaključuju da je utrka na Mjesec postala samo šou, dok Ameriku razara kulturni kaos gori od našeg. U orbiti je, pak, “gužva u šesnaestercu” jer Elon Musk želi postati gazda interneta, pretvarajući nebo u smetlište koje uništava astronomiju i krumpiraste zvijezde. Bill Gates mudro smatra da su AI, etika i propast društva veći hit od klimatskih promjena. U međuvremenu, analogno je opet u modi jer su pametne kuće horor, a teleskopi stalno gube fokus jer im se staklo “žvače”. Spas je u cehovima eksperata, a ne u roštiljima i apartmanima. HRT