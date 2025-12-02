Što god da ga pitaš, sve zna
Explora: Munje na Marsu
U opuštenoj atmosferi, Korado Korlević i voditelj HRT-ove Explore pročešljali su kosmičke i zemaljske zagonetke. Prva na tapeti je revizija teorije o ubrzanom širenju svemira, uz komentar da se Nobelove nagrade ne oduzimaju čak ni kad se znanstvene paradigme dovedu u sumnju zbog loših mjerenja. Dotakli su se i munja na Marsu i komplikacija u svemirskim programima Kine i Rusije. Prebacili su se na fascinantnu crnu gljivicu iz Černobilja koja se hrani radijacijom, što bi moglo donijeti mehanizme popravka DNK. Raspravljali su o pitanju pitke vode, posebno razvoja novih grafenskih filtera za desalinizaciju hrvatskog znanstvenika Slavena Garaja u Singapuru. Završili su s naglaskom na opasnosti tehničke nepismenosti i do-it-yourself etike uz kritiku današnje “doživljajne ekonomije” i gubljenja praktičnih vještina. HRT