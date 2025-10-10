Oružje sudnjeg dana, astrofotografija i kako izbjeći plastiku: eksplozivni koktel znanosti i tračeva
Explora: Oružje sudnjeg dana
U ovoj epizdoi Explore Korado Korlević i Elvis Mileta raspravljaju o opasnostima koje prijete civilizaciji: od city-killer asteroida koje ne možemo detektirati do mikrovalnog oružja koje “kuha” vojnike i svemirskog rata među satelitima. Teme se šire na umjetnost i tehnologiju (virtualni glumci, 3D printanje kuća) te na biološke i socijalne probleme: opasnost od plastifikatora koji mlađu generaciju čine neplodnom, biološku superiornost žena i funkciju tračanja kao “antivirusa u jeziku”. Naglašena je važnost amaterske astronomije i etičkog odgoja. HRT