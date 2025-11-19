Tehnički smo u banani, ali barem imamo dobre priče
Explora: Paralelni život na Zemlji
Nova “Explora” s Koradom Korlevićem i Elvisom Miletom nonšalantno secira aktualnu svemirsku utrku. Bezosov New Glenn ozbiljan je konkurent Muskovom SpaceX-u, a u fokusu je i trka za Mjesec i problem svemirskog smeća. Na Zemlji se priča o revoluciji u baterijama – kineski natrijevi akumulatori, koji su sigurniji i trajniji od litijevih, mijenjaju igru za e-automobile i kućanstva. Neizostavne su i bioklimatske prognoze: porast razine mora, zakiseljavanje oceana i potencijalni kolaps Golfske struje, uz raspravu o tehnologijama za podizanje obalnih gradova. Spomenut je i ‘život sjenka’ na Zemlji.