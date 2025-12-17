Svemirska i zemaljska posla: Kako na nebu, tako i na Zemlji

Korado i Elvis ovaj put su baš “prošarali” globusom i svemirom. Krenuli su od Kine koja ispaljuje rakete k’o na traci, uz opasku da im tehnološki vrh pati zbog krutog partijskog sustava i manjka slobode za mlade genijalce. Malo su smirivali strasti oko Černobila i nuklearki, tvrdeći da je strah često iracionalan, a onda skočili do ruba svemira i James Webb teleskopa koji kopa po prošlosti staroj 13 milijardi godina. Dotakli su se i bizarnih zakona – od zabrane popravljanja oružja u američkoj vojsci do digitalne kontrole na granicama. Za kraj, malo nostalgije o odlasku pisama u povijest i vječna debata: trebaju li nam petarde za Božić ili je to samo poziv na bunt? HRT ima arhivu emisija (za slušanje).