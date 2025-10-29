Od svemirskog otpada do analnog disanja: još jedan dan u znanosti
Explora: Razgovor s mrtvima
Elvis i Korado u novoj epizodi Explore zaronili su u hrpu kozmičkih i zemaljskih tajni. Krenuli su od SpaceX-a, gdje su secirali Starshipovo slijetanje u Indijski ocean i prijetnju svemirskog smeća od Starlink satelita. Brzo su prebacili na “teže” teme: disanje na anus (da, Ig Nobel!), opasnosti vapinga za pluća, a dotakli su se i iscijeljivanja zvukom te povezanosti stresa i debljanja. Ipak, najveća frka je oko umjetne inteligencije – pričalo se o stvaranju digitalne besmrtnosti i strahu da bi AI mogla postati novi, svemoćni “Deus Ex Machina” bez prekidača. HRT