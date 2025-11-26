Još jedan tjedan u kojem tehnologija prijeti da nas skuha
Explora: Struja iz svega
Emisiju su Korado i Elvis započeli s napetom pričom o rastu napona u mrežama (220V na 230V+), upozoravajući da stare audio komponente i žarulje zbog toga pate. Bacili su pogled i preko bare na Ameriku, gdje se razmišlja o bušenju aktivnog vulkana za geotermalnu struju na 700°C – uz mali rizik “probušenog balona”. Osvrnuli su se i na vjetroelektrane u UK i hitnu potrebu za skladištenjem energije, a dotaknuli su se i opasnosti nuklearki u doba sukoba te nadolazećeg digitalnog novca i rizika potpune kontrole. HRT