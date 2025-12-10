Od Černobila do tetovaža: znanstveni rollercoaster
Explora: Tetoviranje šteti
Krenulo se od kineskog svemirskog programa i njegovog uspjeha unatoč kvaru, uz pohvalu kineskog sustava u kojem je inženjer veći prestiž od sportaša. Osvrnuli su se na ruske probleme s popravkom lansirne rampe i medijsku “paniku” oko Černobila, ističući da je to vjerojatno antinuklearna propaganda. Pričali su o revoluciji purpena i budućim baterijama za električne automobile. Najviše su pažnje posvetili novoj studiji o tetoviranju, koja pokazuje da pigmenti pune limfne čvorove, utječući na imunološki sustav. Zaključili su savjetom: AI u medicini je dobar kao savjetnik, ali ne i gospodar. HRT