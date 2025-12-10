Explora: Tetoviranje šteti - Monitor.hr
Danas (13:00)

Od Černobila do tetovaža: znanstveni rollercoaster

Explora: Tetoviranje šteti

Krenulo se od kineskog svemirskog programa i njegovog uspjeha unatoč kvaru, uz pohvalu kineskog sustava u kojem je inženjer veći prestiž od sportaša.  Osvrnuli su se na ruske probleme s popravkom lansirne rampe i medijsku “paniku” oko Černobila, ističući da je to vjerojatno antinuklearna propaganda. Pričali su o revoluciji purpena i budućim baterijama za električne automobile. Najviše su pažnje posvetili novoj studiji o tetoviranju, koja pokazuje da pigmenti pune limfne čvorove, utječući na imunološki sustav. Zaključili su savjetom: AI u medicini je dobar kao savjetnik, ali ne i gospodar. HRT


Slične vijesti

02.12. (23:00)

Što god da ga pitaš, sve zna

Explora: Munje na Marsu

U opuštenoj atmosferi, Korado Korlević i voditelj HRT-ove Explore pročešljali su kosmičke i zemaljske zagonetke. Prva na tapeti je revizija teorije o ubrzanom širenju svemira, uz komentar da se Nobelove nagrade ne oduzimaju čak ni kad se znanstvene paradigme dovedu u sumnju zbog loših mjerenja. Dotakli su se i munja na Marsu i komplikacija u svemirskim programima Kine i Rusije. Prebacili su se na fascinantnu crnu gljivicu iz Černobilja koja se hrani radijacijom, što bi moglo donijeti mehanizme popravka DNK. Raspravljali su o pitanju pitke vode, posebno razvoja novih grafenskih filtera za desalinizaciju hrvatskog znanstvenika Slavena Garaja u Singapuru. Završili su s naglaskom na opasnosti tehničke nepismenosti i do-it-yourself etike uz kritiku današnje “doživljajne ekonomije” i gubljenja praktičnih vještina. HRT

26.11. (14:00)

Još jedan tjedan u kojem tehnologija prijeti da nas skuha

Explora: Struja iz svega

Emisiju su Korado i Elvis započeli s napetom pričom o rastu napona u mrežama (220V na 230V+), upozoravajući da stare audio komponente i žarulje zbog toga pate. Bacili su pogled i preko bare na Ameriku, gdje se razmišlja o bušenju aktivnog vulkana za geotermalnu struju na 700°C – uz mali rizik “probušenog balona”. Osvrnuli su se i na vjetroelektrane u UK i hitnu potrebu za skladištenjem energije, a dotaknuli su se i opasnosti nuklearki u doba sukoba te nadolazećeg digitalnog novca i rizika potpune kontrole. HRT

19.11. (13:00)

Tehnički smo u banani, ali barem imamo dobre priče

Explora: Paralelni život na Zemlji

Nova “Explora” s Koradom Korlevićem i Elvisom Miletom nonšalantno secira aktualnu svemirsku utrku. Bezosov New Glenn ozbiljan je konkurent Muskovom SpaceX-u, a u fokusu je i trka za Mjesec i problem svemirskog smeća. Na Zemlji se priča o revoluciji u baterijama – kineski natrijevi akumulatori, koji su sigurniji i trajniji od litijevih, mijenjaju igru za e-automobile i kućanstva. Neizostavne su i bioklimatske prognoze: porast razine mora, zakiseljavanje oceana i potencijalni kolaps Golfske struje, uz raspravu o tehnologijama za podizanje obalnih gradova. Spomenut je i ‘život sjenka’ na Zemlji.

13.11. (14:00)

Od genoma do oceana

Explora: Eugenika

U novoj Explori Korado i Elvis krenuli su s počastima Jamesu D. Watsonu i otkriću DNK, no priča se brzo zakuhala oko genetičkog inženjeringa i njegovih etičkih dilema. Od revolucionarne terapije koja bi milijardu ljudi mogla riješiti visokog kolesterola, što bi bio katastrofa za farmaceutsku industriju, do etičkih noćnih mora stvaranja “dizajnirane” djece s pojačanom inteligencijom i otpornošću na bolesti. Raspravljali su i o hibridima (kimerama) s ljudskim organima, a tu je bio i nonšalantni osvrt na odgode raketnih lansiranja i povratak teretnjaka na jedra. Za kraj, iznenađenje: kako naša crijevna flora, taj “drugi mozak”, izravno komunicira s nama i zašto je slijepo crijevo zapravo sklonište za dobre bakterije. HRT

05.11. (00:00)

Kad su zvijezde postale Wi-Fi antene

Explora: Kundalini

Dvojica mudraca u novoj epizodi zaključuju da je utrka na Mjesec postala samo šou, dok Ameriku razara kulturni kaos gori od našeg. U orbiti je, pak, “gužva u šesnaestercu” jer Elon Musk želi postati gazda interneta, pretvarajući nebo u smetlište koje uništava astronomiju i krumpiraste zvijezde. Bill Gates mudro smatra da su AI, etika i propast društva veći hit od klimatskih promjena. U međuvremenu, analogno je opet u modi jer su pametne kuće horor, a teleskopi stalno gube fokus jer im se staklo “žvače”. Spas je u cehovima eksperata, a ne u roštiljima i apartmanima. HRT

29.10. (19:00)

Od svemirskog otpada do analnog disanja: još jedan dan u znanosti

Explora: Razgovor s mrtvima

Elvis i Korado u novoj epizodi Explore zaronili su u hrpu kozmičkih i zemaljskih tajni. Krenuli su od SpaceX-a, gdje su secirali Starshipovo slijetanje u Indijski ocean i prijetnju svemirskog smeća od Starlink satelita. Brzo su prebacili na “teže” teme: disanje na anus (da, Ig Nobel!), opasnosti vapinga za pluća, a dotakli su se i iscijeljivanja zvukom te povezanosti stresa i debljanja. Ipak, najveća frka je oko umjetne inteligencije – pričalo se o stvaranju digitalne besmrtnosti i strahu da bi AI mogla postati novi, svemoćni “Deus Ex Machina” bez prekidača. HRT

22.10. (22:00)

Nobelova nagrada za destrukciju: Kodak je kriv za sve, a Napoleonovi dijamanti su zapravo jeftini

Explora: Velika pljačka vlaka

Nova epizoda Explore započinje objašnjenjem Nobelove nagrade za “kreativnu destrukciju”—ključnog procesa za propast Nokije i Kodaka, no brzo prelaze na mračnu stranu ekonomije i kako političko lobiranje danas guši inovacije, zamjenjujući ih “administrativnom destrukcijom.” Otkrivaju šokantnu istinu o vrijednosti dijamanata i zašto je lab-grown kamenje, unatoč tome što je savršeno, zapravo jeftino (a pljačka u Louvreu, s tim u vezi, prema Koradu Korleviću, i nije tako velika stvar). Pojašnjavaju i kako su kipovi na Uskršnjem otoku doslovno “hodali” te pokušavaju objasniti jesmo li etički spremni da oživimo mamute i druge izumrle vrste. Bonus: Poslušajte kako se drvo može obraditi da postane jače od čelika i zašto velika umjetna inteligencija ponekad ne uspije riješiti jednostavan matematički zadatak. HRT

10.10. (18:00)

Oružje sudnjeg dana, astrofotografija i kako izbjeći plastiku: eksplozivni koktel znanosti i tračeva

Explora: Oružje sudnjeg dana

U ovoj epizdoi Explore Korado Korlević i Elvis Mileta raspravljaju o opasnostima koje prijete civilizaciji: od city-killer asteroida koje ne možemo detektirati do mikrovalnog oružja koje “kuha” vojnike i svemirskog rata među satelitima. Teme se šire na umjetnost i tehnologiju (virtualni glumci, 3D printanje kuća) te na biološke i socijalne probleme: opasnost od plastifikatora koji mlađu generaciju čine neplodnom, biološku superiornost žena i funkciju tračanja kao “antivirusa u jeziku”. Naglašena je važnost amaterske astronomije i etičkog odgoja. HRT

06.10. (09:00)

Ljudi 2.0: tko ne uči, resetira se

Explora: 888=996

Korado i Mileta raspravljaju o planovima za bazu na Mjesecu (traženje vulkanskih špilja i helija-3 na Južnom polu), kartografiji Sunca zbog opasnog zračenja te razvoju antropomorfnih robota. Zatim se prelazi na društvene fenomene: usporedbu radnih modela 888 i kineskog 996, kibernetičko ratovanje, trend rasta Apple softvera, zabrane mobitela u školama te krizu akademskog obrazovanja zbog umjetne inteligencije. Zaključak je da će budućnost produbiti jaz između onih koji odaberu stalno učenje i simbiozu s AI-jem, i onih drugih, čineći sposobnost i ljudskost važnijom od formalnih diploma. HRT

02.10. (16:00)

Hoćemo li se prije ozračiti od ugljena ili od zagorenog ćevapa?

Explora: Nuklearna elektrana Plomin

Korado i Elvis u emisiji Explora na HRT Radio Puli započinju s analizom globalnih sukoba, no brzo prelaze na intrigantne teme iz znanosti. Naglasak je na dodjeli satiričnih Ig Nobel nagrada, koje ove godine uključuju istraživanje pijanih šišmiša i efikasnosti bojanja krava poput zebri. , Korado ističe da je roštiljanje opasnije od pečenja zbog stvaranja štetnih molekula pri visokim temperaturama.Rasprava se vodi o mogućoj budućoj izgradnji nuklearke Plomin, pri čemu Korado iznosi podatak da je stara termoelektrana Plomin bila tisuće puta opasnija zbog radioaktivnosti pepela i nanočestica, te naglašava pogrešnu percepciju opasnosti nuklearnih elektrana. Zaključuju o potencijalu teraforminga i planetarnim otkrićima. HRT