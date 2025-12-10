Od Černobila do tetovaža: znanstveni rollercoaster

U novoj Explori Korado i Elvis krenuli su s počastima Jamesu D. Watsonu i otkriću DNK, no priča se brzo zakuhala oko genetičkog inženjeringa i njegovih etičkih dilema. Od revolucionarne terapije koja bi milijardu ljudi mogla riješiti visokog kolesterola, što bi bio katastrofa za farmaceutsku industriju, do etičkih noćnih mora stvaranja “dizajnirane” djece s pojačanom inteligencijom i otpornošću na bolesti. Raspravljali su i o hibridima (kimerama) s ljudskim organima, a tu je bio i nonšalantni osvrt na odgode raketnih lansiranja i povratak teretnjaka na jedra. Za kraj, iznenađenje: kako naša crijevna flora, taj “drugi mozak”, izravno komunicira s nama i zašto je slijepo crijevo zapravo sklonište za dobre bakterije. HRT