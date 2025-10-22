Nobelova nagrada za destrukciju: Kodak je kriv za sve, a Napoleonovi dijamanti su zapravo jeftini
Explora: Velika pljačka vlaka
Nova epizoda Explore započinje objašnjenjem Nobelove nagrade za “kreativnu destrukciju”—ključnog procesa za propast Nokije i Kodaka, no brzo prelaze na mračnu stranu ekonomije i kako političko lobiranje danas guši inovacije, zamjenjujući ih “administrativnom destrukcijom.” Otkrivaju šokantnu istinu o vrijednosti dijamanata i zašto je lab-grown kamenje, unatoč tome što je savršeno, zapravo jeftino (a pljačka u Louvreu, s tim u vezi, prema Koradu Korleviću, i nije tako velika stvar). Pojašnjavaju i kako su kipovi na Uskršnjem otoku doslovno “hodali” te pokušavaju objasniti jesmo li etički spremni da oživimo mamute i druge izumrle vrste. Bonus: Poslušajte kako se drvo može obraditi da postane jače od čelika i zašto velika umjetna inteligencija ponekad ne uspije riješiti jednostavan matematički zadatak. HRT