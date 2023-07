Junaci o kojima se ne priča

Pokušati objasniti misterij Davida Bowieja zvuči kao najnezahvalniji zadatak kojega se čovjek može primiti. Nakon njegove smrti snimljeno je već nekoliko dokumentaraca i barem jedan igrani film koji još uvijek pokušavamo istisnuti iz sjećanja, pišu se knjige, secira se njegova karijera i pokušava se dovršiti slagalica koja bi mogla uobličiti neku koliko-toliko konačnu sliku umjetnika čija je beskonačna potreba za izražavanjem konstantno mijenjala horizonte popularne glazbe pionirski se probijajući u budućnost koju će ostatak svijeta morati tek dočekati slijedeći njegove tragove. Gledajući ovu moćnu posvetu Bowieju, pogotovo na velikom ekranu, čovjek povremeno ostaje zabezeknut veličinom ambicije koja iz njega grmi – bilo one spomeničke Bowiejeve ili one redateljeve. Ravno do dna