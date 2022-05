Ni četiri života nisu mi dovoljna da sredim ovaj jedan

Film govori o ženi koja se prisiljena suočiti s različitim verzijama sebe u bezbroj paralelnih svemira, i to više-manje samo nakratko – da bi od različitih verzija sebe “povukla” različite posebne vještine koje su joj potrebne da bi se borila protiv velikog zla, ali ne i da bi upoznala ili shvatila drugu verziju sebe u koju je odjednom “uskočila”. Može li takva priča biti ikakva drugačija nego kaotična? Ne može! (…) Posebno je urnebesno to što svi koji skaču iz jednog svemira u drugi, uz pritiskanje gumbića na uređaju nalik Bluetooth prijamniku za uho – moraju učiniti nešto blesavo, tipa obuti cipelu na krivu nogu, popiškiti se u gaće, izjaviti nekoj osobi ljubav… To dovodi do brojnih apsurdnih situacija, pogotovo kada u nekoj sceni više osoba treba skočiti u drugi svemir pa svatko od njih počne izvoditi neku drugu glupost. Zrinka Pavlić