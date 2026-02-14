Nekome lavor, drugome jacuzzi

Fortenova grupe: Rasprodaja i fokus na retail - Monitor.hr
Fortenova grupe: Rasprodaja i fokus na retail

Fortenova grupa posljednjih godina vodi najveći dio M&A aktivnosti u Hrvatskoj, prodavši operativne kompanije u vrijednosti od oko 1,2 milijarde eura. Do kraja 2026. planira prodati Jamnicu i PIK Vrbovec, čime bi ukupna dezinvesticija mogla doseći dvije milijarde. Fokus Grupe ostaje na maloprodaji, logistici i komercijalnim nekretninama. Poslovne odluke smanjile su dug s 1,2 na 0,65 milijardi eura, dok je operativna dobit dosegnula povijesnih 340 milijuna eura. Broj zaposlenih smanjen je na oko 40.000, uz kontinuirana ulaganja u plaće i kapitalne investicije. Poslovni


12.07.2024. (10:00)

Fortenova odlučila: Podravka preuzima Belje, PIK i Vupik

Podravka preuzima Fortenovin agrar, objavljeno je u petak na Zagrebačkoj burzi. Podravka je pozvana u finalizaciju pregovora o kupnji poljoprivrednih kompanija Fortenova grupe kao preferirani partner. Sukladno tome, Podravka i Fortenova grupa potpisale su Ugovor o ekskluzivnosti kojim se potvrđuje da je Podravka preferirani partner, a temeljem kojeg će Podravka uplatiti i 15 milijuna eura pologa za ovo preuzimanje. Dovršetak procesa prodaje uslijedit će nakon dodatnih pregovora i usuglašavanja kupoprodajnog ugovora te dobivanja svih potrebnih odobrenja regulatornih tijela u Hrvatskoj i regiji. Danica, Poslovni

02.05.2024. (22:00)

Prodaja Fortenovinog poljoprivrednog sektora: Mađarska ponuda zasad najveća, politika će na kraju biti presudna

Dakle, Fortenova prodaje, a Podravka, Žito, Osatina i Mészáros Grupa kupuju. Svatko sa svojim adutima, a da se naslutiti da nije u šoldima (baš) sve. Ponuda Mészáros Grupe za kupnju Belja, Vupika i PIK-a Vinkovci od navodnih 500 milijuna eura zvuči najizdašnije, čime je bačena rukavica u lice domaćim ponuđačima, a čije se ponude, također neslužbeno, procjenjuju na oko 300 milijuna EUR-a.  Ako se ovi milijuni stave u imaginarnu kreditnu liniju, samo od izravnih plaćanja, dakle novaca od potpora, ulaganje se vraća od 15 do 25 godina, ovisno koju ponudu stavimo u kalkulator. Naime, Belje, Vupik i PIK Vinkovci na godinu ostvare pravo na više od 20 milijuna EUR-a poticaja (višegodišnji prosjek, zaokruženo).

Interes ne skriva ni Podravka, koja je favorit javnosti, ali pitat će se nešto i brzorastuće tvrtke s istoka, Žito i Osatinu. Da će politika igrati važnu misiju, saznaje se iz diplomatskih krugova, gdje kruži informacija da će Viktor Orban uvjetovati ulazak Hrvatske u OECD upravo produljenjem koncesije za poljoprivredno zemljište u Slavoniji i Baranji, te da je upravo to jedan od razloga zašto Domovinski pokret želi resor poljoprivrede. Agroklub

25.02.2024. (14:00)

Fortenovin agrobiznis je perjanica domaće poljoprivrede koji je u stagnaciji, novi vlasnik bi mogao donijeti novi uzlet

Zemljište – ove tvrtke obrađuju oko 30.000 hektara uglavnom državnog poljoprivrednog zemljišta u višegodišnjim prioritetnim koncesijama. Radi se o vrijednoj imovini čini značaj za hrvatsku poljoprivredu prelazi 3%. Da se u ovom trenu to zemljište nađe na prodaji, prodajna cijena bi se popela na preko 500 milijuna EUR. Da se takva zemlja hoće uzeti u zakup negdje na zapadu platili bi godišnje preko 15 milijuna EUR godišnje. Vrijednost zemljišta u opstojnosti ovih tvrtki ključna je jer je proizvodnja u ratarstvu i povrtlarstvu osnova za sve druge industrije koje postoje u tim tvrtkama. Prije svega stočarstvu, proizvodnji mlijeka i povrća. Tko je idealan budući vlasnik tih tvrtki? Najbitnije je da to bude netko tko će biti strateški investitor u poljoprivredu, a ne neki fond ili vjerovnici kao do sada. Srce naravno vuče na hrvatskog vlasnika, a potencijala imaju samo Podravka i Žito. Poljoprivredni stručnjak Ivan Malić za Agroklub.

31.01.2024. (18:00)

Podravka favorit za Fortenovin agro biznis, u kombinaciji još mogućih ponuditelja

Četiri kompanije koje Fortenova svrstava u poslovno područje poljoprivrede su Belje, Vupik, PIK Vinkovci i Vinka, a u 2022. godini imale su ukupni prihod od 345 milijuna eura. Prema izvještaju Fortenove za prvih šest mjeseci prošle godine, poljoprivredni biznis je imao 155 milijuna eura prihoda, što je bio rast od 7 posto u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, ali operativna dobit mu je pala 27 posto. Od toga je najvrjednije poduzeće Belje. Kako su poručili iz Fortenove, neobvezujuće ponude mogućih kupaca očekuju se krajem prvog tromjesečja, a onda će biti donesena odluka o nastavku procesa potencijalne prodaje. Forbes  U kontekstu prodaje kao najizgledniji potencijalni kupac već duže vrijeme uglavnom se spominje Podravka. No, “po putu” je bilo raznih spekulacija i kombinacija. Mogući su izazivači, poput Žita Marka Pipunića, Mađari kao i srpski Delta Holding. Poslovni

23.12.2023. (23:00)

Pavao Vujnovac za Dnevnik Nove TV: Izvršna vlast treba ljude poput mene. Pogriješio sam kad sam posudio novac HDZ-u

S obzirom na to da je Vujnovac prisutan u velikom broju sektora od energetike i logistike do poljoprivrede i trgovine, mnogi strahuju od reprize Agrokora, još u strašnijem izdanju i upozoravaju na novi sistemski rizik. To da jedna firma garantira za drugu u mojim sustavima ne postoji. Svaka firma, i Fortenova, i PPD i Enna, ima svoju vertikalu, svaka ima svoj profesionalni menadžment i svaka firma je odvojena jedna od druge – rekao je Vujnovac referirajući se na članak Index istraga. Krajnji cilj s Fortenovom je IPO nakon stabilizacije. Za pomoć vlade kaže da nema, budući da 80 posto prihoda dobiva u inizemstvu. Upitan o pozajmici HDZ-u rekao je da je to bilo prije 10 godina te da je posudio novac za 7 posto kamata te da nije donirao, iako to danas smatra greškom. Kaže da ne dijeli svjetonazore s Domovinskim pokretom, a što se tiče afere Plin za cent, kazao je da treba vidjeti što je kreiralo viškove u sustavu. Dnevnik, Index

19.12.2023. (15:00)

Mihaljević: Pavao Vujnovac, direktor Hrvatske

Fortenova je, kao što znamo, Konzum, Mercator, Jamnica, Zvijezda, Belje, Pik, Dijamant, Roto dinamic i brojne druge vrijedne tvrtke iz te grupacije. Sve one uskoro prelaze pod kapu Pavla Vujnovca, a vlasničke promjene stupit će na snagu početkom iduće godine, nakon što ih odobre regulatori. Fortenova grupa bit će novi zaglavni kamen u njegovu ogromnom poslovnom carstvu o kojem je Hrvatska, na žalost, postala prilično ovisna. Nikad prije nije toliko ovisila o samo jednom čovjeku. Vujnovac je, osim toga, do 2037. godine zakupio sve raspoložive kapacitete LNG terminala za ukapljeni plin na Krku, čime su ovisne o njemu i njegovu plinu postale i zemlje u susjedstvu. Ako se na koncu dogodi da Domovinski pokret – iza kojeg, kako se naveliko spekulira, stoji upravo Vujnovac – na parlamentarnim izborima iduće godine osvoji toliko saborskih mandata da HDZ bez njega neće moći formirati vlast, značit će to i formalnu golemu političku moć. Robert Mihaljević za Danicu.

07.12.2023. (12:00)

Šajatović: Koga biste htjeli za Fortenovina vlasnika? Hajde, odlučite se

Imate na izbor: domaćeg Vujnovca, strance poput Mészárosa ili šeika Alketbija, američki fond nepoznatih vlasnika, Plenkovićevu državu, Peovićkine samoupravljače ili biste rasplet prepustili Grubišićevoj nevidljivoj ruci tržišta? Ako je riskantan plan preuzimanja većinskog udjela u Fortenovi najbolja opcija koju Vujnovac ima, onda to nije nimalo ugodna pozicija. Vrijeme ide, tvrtke u sustavu razvojno pate zbog plaćanja abnormalno visokih kamata na kredite, gube se tržišni udjeli. Uspije li Vujnovac postati Fortenovin većinski vlasnik, treba pratiti obećanje od prije godinu dana da mu je cilj bivši Agrokor izlistati na burzi. Odnosno obaviti IPO. To bi bio dokaz da nije u Fortenovu ušao da bi zavladao nacionalnom ekonomijom i politikom. Nego da je po vokaciji ostao trgovac koji, ako tvrtka nije jedan od tri stupa ENNA grupe, poljuljanu kompaniju preuzme, restrukturira i proda uz dobar profit. Miodrag Šajatović za Lider.

02.12.2023. (09:00)

Marijana Puljak: Vujnovac bi mogao našim mirovinama kupiti Fortenovu

Puljak upozorava kako bi sredstva mirovinskih fondova mogla završiti u privatizaciji koja će Pavla Vujnovca načiniti, za hrvatske prilike, moćnijim od ruskih oligarha jer će gospodariti velikim brojem privrednih sektora. HDZ planira novim zakonom o obveznim mirovinskim fondovima natjerati mirovinske fondove da pet posto imovine, koja je ustvari naša imovina u vidu mirovinske štednje i danas iznosi milijardu eura, drže u alternativnom investicijom fondu s garancijom države. Problem nastaje u tome da mirovinski fondovi ne bi imali nijednu drugu opciju gdje mogu preusmjeriti pet posto sredstava jer takav fond kao što je Kapitalni fond ne postoji nigdje u EU ili zemljama OECD-a. Jednom kada se ta milijarda eura slije u Kapitalni fond, taj isti Kapitalni fond bi mogao uložiti u naprimjer ENNA grupu koja ide na burzu. ENNA grupa bi zadovoljila kriterije alternativnog investicijskog fonda jer se bavi i obnovljivom energijom. Tada bi Pavao Vujnovac prodajom dijela ENNA grupe Kapitalnom fondu došao do značajnih sredstava kojim bi mogao finiširati kupovinu Fortenove… Index

30.11.2023. (17:00)

Odvjetnik Pavasović Visković: Vujnovac je puno veći i toksičniji poduzetnik od Todorića

Ovdje se radi o izvlaštenju, nasilnom postupku u kojemu će moj klijent ostati bez nekoliko stotina milijuna eura. Plan je, a njegova tvrtka je zaista kupila taj udjel, da se taj udio otkupi za stotinjak milijuna eura. Taj udio je lani prodavan našim mirovinskim fondovima za 500 milijuna, a sad se tvrdi da vrijedi 100 milijuna i to samo po sebi otkriva o kakvoj je pljački riječ, rekao je poznati odvjetnik za N1 koji zastupa arapskog investitora. Dogodit će se pretvorba činjenice da je Agrokorom vladao Todorić u to da Fortenovom vlada Vujnovac. Jednoga smo zamijenili drugim. Fortenova nije samo velika nego i strateška tvrtka, kaže i podsjeća na zemlju koju Belje ima u Slavoniji i Baranji. Nije bio problem što je Agrokor bio tako velik, nego što je Todorić bio tako velik.

29.11.2023. (17:00)

Fortenova se rješava ruskih vlasnika. Sve preuzima Vujnovac

Na proljeće iduće godine Fortenova grupa vjerojatno će imati novu vlasničku strukturu u kojoj neće biti sankcioniranih suvlasnika, ruskih banaka Sberbank i VTB. Dioničari Fortnenove, naime, dobili su jučer poziv na prvu od dvije skupštine na kojima će se glasati o provedbi transakcije promjene vlasničke strukture. Okončanje glasanja očekuje se 19. prosinca ove godine.Nova vlasnička struktura spriječit će nanošenje daljnje financijske štete i stvaranja operativnih poteškoća u poslovanju, koje su do sada bile rezultat činjenice sudjelovanja sankcioniranih suvlasnika u vlasništvu kompanije. U firmu, kako javljaju, ulazi Open Pass, firma pod kontrolom Vujnovca sa sjedištem na Malti. Index, Poslovni