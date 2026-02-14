Nekome lavor, drugome jacuzzi
Fortenova grupe: Rasprodaja i fokus na retail
Fortenova grupa posljednjih godina vodi najveći dio M&A aktivnosti u Hrvatskoj, prodavši operativne kompanije u vrijednosti od oko 1,2 milijarde eura. Do kraja 2026. planira prodati Jamnicu i PIK Vrbovec, čime bi ukupna dezinvesticija mogla doseći dvije milijarde. Fokus Grupe ostaje na maloprodaji, logistici i komercijalnim nekretninama. Poslovne odluke smanjile su dug s 1,2 na 0,65 milijardi eura, dok je operativna dobit dosegnula povijesnih 340 milijuna eura. Broj zaposlenih smanjen je na oko 40.000, uz kontinuirana ulaganja u plaće i kapitalne investicije. Poslovni