Tko će zadnji ugasiti mješalicu?
Rasprodaja Fortenove drži tržište na aparatima dok obiteljske tvrtke čekaju „bolja vremena”
Hrvatsko M&A tržište bilježi rast broja transakcija, ali drastičan pad njihove ukupne vrijednosti. Glavni pokretač aktivnosti je restrukturiranje Fortenova grupe, čija imovina (Zvijezda, PIK Vrbovec, Agrolaguna) završava u rukama domaćih igrača poput Žita i Podravke. Ipak, stručnjaci upozoravaju na „zamrznuti” srednji segment: obiteljske tvrtke odgađaju prodaju zbog emocionalne nepripremljenosti i nerealnih cjenovnih očekivanja. Dok strani investitori dominiraju kapitalom, domaći kupci čekaju priliku u SME sektoru, no za pravi zamah nedostaju im povoljnije financiranje i bolja edukacija o prodaji poslovanja. Lider