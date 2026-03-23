Znamo što je kamata, ali i dalje kupujemo svaku glupost na sniženju
Financijska pismenost u Hrvatskoj raste, ali problem su navike, impulzivno trošenje i slaba digitalna sigurnost
Financijska pismenost u Hrvatskoj postupno raste, ali i dalje postoji problem u financijskom ponašanju građana, posebno u planiranju, štednji i odgovornom zaduživanju. Istraživanja HNB-a i HANFE pokazuju da građani imaju osnovno znanje, ali često donose loše financijske odluke zbog navika i impulzivne potrošnje. Poseban problem je digitalna financijska pismenost i porast online prijevara. Stručnjaci naglašavaju važnost učenja o novcu od djetinjstva, planiranja i stvaranja fonda za crne dane u visini šest mjeseci troškova. Poslovni