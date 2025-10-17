Kad ti algoritam postane bolji savjetnik od kuma
Genius kao alat za financijsko opismenjavanje: što JP Morgan radi u Zagrebu
Od 2021. godine na Ekonomskom Labu prate razvoj InterCapitalovog Geniusa – hrvatske aplikacije za financijsko savjetovanje i ulaganje. Procijenili smo da je riječ o alatu koji može imati šire koristi u vidu povećanja financijske pismenosti i diverzifikacije portfelja financijske štednje, naročito među mlađim generacijama naviklima na digitalne interakcije i transakcije. U međuvremenu, ponuda se u Geniusu širila i transformirala. O dostupnim investicijskim shemama u okviru Genius Starta možete razmišljati kao o dvostrukoj primjeni načela da sva jaja ne treba držati u jednoj košari (diverzifikacija). Na stranici Geniusapp odvojene su informacije i edukacije za početnike od onih za napredne. Može se saznati puno toga korisnog o principima ulaganja, diverzifikaciji, portfeljima, odnosu očekivanog povrata i rizika, poreznom tretmanu ulaganja. Velimir Šonje ne nagovara, ali savjetuje da se svatko za sebe informira.