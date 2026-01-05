Google automatski uključuje Gmail korisnike da se na njihovim porukama trenira AI model. Ta se opcija može isključiti - Monitor.hr
Danas (18:00)

Poštar koji ti otvara pisma

Google automatski uključuje Gmail korisnike da se na njihovim porukama trenira AI model. Ta se opcija može isključiti

Stručnjaci upozoravaju da prikupljanje podataka u radnom i privatnom okruženju pomaže razvoju umjetne inteligencije, no korisnici mogu isključiti ovu opciju u postavkama na dvije lokacije – desktop i mobilno. Ipak, isključivanje znači gubitak pametnih funkcija Gmaila i Workspacea, uključujući automatsko filtriranje poruka, pametno sastavljanje, personalizirano pretraživanje i sažetke od Gemini AI. Korisnici moraju birati između privatnosti i praktičnih značajki. Večernji


Slične vijesti

Prekjučer (23:00)

Svi klikaju, nitko ne vodi

AI u Hrvatskoj: Koristi se masovno, ali bez strategije i kontrole

Istraživanje „Generative AI in Croatia 2025“ pokazuje da 61,3 posto građana u Hrvatskoj koristi generativnu umjetnu inteligenciju, no organizacije ozbiljno zaostaju u njezinu sustavnom uvođenju. Samo 13,1 posto tvrtki ima AI strategiju, a 42 posto zaposlenika ne zna koristi li njihova organizacija uopće AI. Ulaganja su minimalna, a AI se uglavnom svodi na individualni alat, ne na poslovnu transformaciju. Zaključak je jasan: bez strategije, znanja i upravljanja, masovna upotreba neće donijeti konkurentsku prednost. Lider

12.12.2025. (15:00)

Čipovi plešu, a ostali gledaju sa strane

AI ‘boom’ gura tehnološke dionice u orbitu, dok ostatak tržišta tapka u mjestu

Val ulaganja u umjetnu inteligenciju dramatično je podigao tehnološke sektore, koji su daleko nadmašili šire tržište. Nvidia je porasla više od 1000%, Broadcom preko 700%, a cijeli IT i komunikacijski sektor prednjače zahvaljujući potražnji za AI infrastrukturom, cloud computingom i digitalnim uslugama. Meta je gotovo peterostruko narasla, gurajući komunikacijske usluge u vrh prinosa. Potrošačke digitalne platforme također profitiraju. U međuvremenu, sektori poput komunalija, zdravstva, energetike i materijala ostvaruju znatno skromnije rezultate, dok S&P 500 ukupno raste 80%. Mreža

30.11.2025. (16:00)

Tralalero tralala all over Internet

Smrt interneta: Kako nas AI zatrpava vlastitim izmišljotinama

Kurzgesagt upozorava da generativna AI proizvodi goleme količine netočnih sadržaja koji sve više kontaminiraju internet. Iako je većina AI-teksta točna, oko 20% su samouvjerene izmišljotine koje se brzo šire i dobivaju lažno vjerodostojne izvore. Problem pogađa i znanost: radovi nastaju uz AI, a neki sadrže skrivene poruke za manipulaciju recenzijama. Kako se modeli treniraju na sve zagađenijem internetu, stvaraju petlju pogrešaka. Novi rad pokazuje da LLM-ovi imaju prirodni plafon kreativnosti – razinu prosječnog amatera – što znači da će mrežu sve više gušiti mediokritetski sadržaj. Index

28.11.2025. (18:00)

Kad kum umjetne inteligencije požali što je krstio dijete

Hinton ponovno upozorava: AI će radikalno promijeniti društvo – ali ne u korist ljudi

Geoffrey Hinton, pionir dubokog učenja, u razgovoru s Berniejem Sandersom iznio je nova pesimistična upozorenja o AI-u. Smatra da će umjetna inteligencija masovno ukidati radna mjesta bez stvaranja novih te da tehnološki milijarderi računaju na zamjenu ljudi algoritmima. Upozorava na ekonomsku destabilizaciju, rast nejednakosti i mogućnost militarizacije AI-a. Hinton vjeruje da je AGI možda udaljen samo dva desetljeća i da bi jednoga dana mogao predstavljati egzistencijalnu prijetnju čovječanstvu. tportal

25.11.2025. (20:00)

Kad AI pređe na tamnu stranu, Europa otvara telefonsku liniju za ispovijedi

Alat EU-a za anonimno prijavljivanje kršenja AI Acta

Europski ured za umjetnu inteligenciju predstavio je AI Act Whistleblower Tool, platformu za anonimno prijavljivanje mogućih kršenja Akta o umjetnoj inteligenciji. Alat vodi korisnike kroz detaljan obrazac u kojem navode organizaciju, prirodu sumnjivog postupanja, vrijeme događaja i način saznanja. Mogu se priložiti dokumenti i dokazi te označiti je li slučaj već prijavljen institucijama ili internim mehanizmima. Prijave su moguće na svim jezicima EU-a, uz sigurnu anonimnu komunikaciju s Uredom. Cilj je povećanje nadzora, sigurnosti i transparentnosti u razvoju AI-ja. Poslovni

23.11.2025. (19:00)

Kad robot kaže ‘halo’, ali s naglaskom

AI agenti koji preuzimaju repetitivne poslove i šire se iz Zagreba na 40 tržišta

Iz Zagreba djeluje regionalni centar izraelskog AI startupa koji razvija glasovne i tekstualne agente sposobne za duboku lokalizaciju — komunikaciju na bilo kojem jeziku i kulturnom kontekstu. Agenti treniraju na internim podacima klijenata, smanjujući pogreške i zamjenjujući oko 80% repetitivnih zadataka, dok su ljudi zaduženi za složenije slučajeve. Tvrtka posluje na oko 40 tržišta, zapošljava stotine stručnjaka i brzo širi tim u Hrvatskoj. Fokus su visoko regulirane industrije koje trebaju sigurnu, učinkovitu i lokaliziranu komunikaciju, a tehnologija je već globalno dokazana u korisničkoj podršci, prodaji i internim procesima. Poslovni

23.11.2025. (17:00)

Neće nam uzeti posao — samo će ga raditi brže i bolje od nas

AI ne zamjenjuje ljude, već povećava njihove mogućnosti i povećava performanse

Na Oracle AI World 2025 konferenciji (otprije mjesec dana) u Las Vegasu glavna poruka bila je da umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude, nego unaprijediti njihov rad. Predstavnici vodećih tvrtki istaknuli su kako AI osnažuje radnike i stvara nove prilike, dok je Larry Ellison naglasio da je fokus sada na praktičnoj primjeni modela za rješavanje najvećih izazova čovječanstva. Otkrio je i da Oracle velik dio svog koda već prepušta AI sustavima. Unatoč rastu računalne moći, Ellison poručuje: AI je alat koji povećava ljudsku učinkovitost, a ne prijetnja radnim mjestima. Bug

20.11.2025. (12:00)

Još kad AI dobije nagradu za hit godine...

AI preuzima glazbu: 97% ljudi ne razlikuje ljudsku od sintetičke pjesme

Globalno istraživanje Deezer-a i Ipsosa pokazalo je da 97% ispitanika ne može razlikovati glazbu koju je stvorio čovjek od one koju generira umjetna inteligencija. Na Deezeru se već dnevno objavljuje oko 50 tisuća AI pjesama, a 70% njihovih streamova povezano je s prijevarom radi tantijema. AI je već osvojio i Billboard: pjesma „Walk My Walk“ izmišljenog izvođača Breaking Rust dospjela je na prvo mjesto digitalne prodaje country glazbe. Javnost traži strogo označavanje AI sadržaja i veću zaštitu autora, jer bez transparentnosti — slušamo, plaćamo i vjerujemo umjetnosti koja to možda nije. Muzika

14.11.2025. (00:00)

Dobije te u debati

Umjetna inteligencija uvjerljivija nego što mislimo

Novo istraživanje sa Stanforda pokazuje da umjetna inteligencija može biti jednako uvjerljiva kao čovjek u političkoj komunikaciji. AI-generirane poruke jednako učinkovito oblikuju stavove o temama poput poreza, oružja ili pušenja, a ispitanici su često otvoreniji kad misle da poruka dolazi od AI, ne od druge osobe. “Neutralni glasnik” smanjuje neprijateljstvo i potiče dijalog, no autori upozoravaju da ista tehnologija može postati alat manipulacije i širenja dezinformacija. U digitalnoj politici, čini se, botovi već imaju dar govora – i moć uvjeravanja. Mreža

12.11.2025. (00:00)

Kad traktori čekaju – a AI preuzima ured

Sam Altman vjeruje da će umjetna inteligencija jednog dana voditi OpenAI

Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman izjavio je kako bi ga bilo sram ako OpenAI ne postane prva velika kompanija kojom upravlja umjetna inteligencija. Smatra da će AI u bliskoj budućnosti moći preuzeti vođenje odjela, a kasnije i cijele tvrtke. Iako priznaje da će AI kratkoročno uništiti mnoge intelektualne poslove, dugoročno očekuje stvaranje novih zanimanja. Dok čeka taj trenutak, Altman mašta o povratku na svoju farmu, traktorima i jednostavnijem životu – barem dok AI ne preuzme i to. Zimo