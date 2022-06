Sjajne niti njihove tame

Dojam je bio kao da sam upoznao čovjeka koji je prepješačio australsku pustinju, jeo guštere i kukce i lizao rosu s kamena (ako rose u pustinji uopće ima) i koji je smrt gledao u oči. Survivor iz pripizdine. Netko tko nema dvojbi o smislu života, već netko tko nagonski zna da je život smisao. Pokretač. Onaj koji nezaustavljivo gura naprijed. Onaj koji će za svoj cilj spavati i ispod mosta. U glazbenom smislu, on je isto fantastična pojava. Kao violinist drukčije promišlja rock od primjerice gitarista. O njegovom osjećaju za glazbu možda najbolje govori minijaturna epizoda s koncerta Nicka Cavea & The Bad Seedsa na INmusicu. The Bad Seeds su Warren Ellis, za one neupućene. Ellis je taj bend preuredio u orkestar. On je dirigent, on je maestro. Zato Nick Cave & The Bad Seeds zvuče tako da ošamućeno nemate želju za poslušati ništa više nakon njih u festivalskim uvjetima primjerice. Već godinama je jasno da su Cave i Ellis najvažniji glazbeni tandem današnjice. Oni su Lennon & McCartney naših dana. Zoran Stajčić za Ravno do dna.