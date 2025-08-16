Nakon Aljaske sve je ostalo na ledu

Nakon gotovo dvije godine stanke na televiziju se uz velik prasak vratila vjerojatno najluđa animirana serija u povijesti, američki South Park, i to epizodom koju su već istog dana jednakim emocionalnim intenzitetom komentirali Trumpov ured, mediji koji se vole nazivati progresivnima, ali i Joe Rogan. U ne tako nježnom razgovoru dvojice ljubavnika Sotona poručuje Trumpu da nije raspoložen za seks s njim jer mu je ‘još jedna nasumična kučka na Instagramu napisala da se nalazi u Epsteinovim spisima’. Osim toga, Sotona priznaje Trumpu da mu se ne sviđa njegov mikropenis, toliko malen da ‘ništa ne može vidjeti’, i sad vam je već jasno o čemu cijela Amerika priča već danima.
Iako su Parker i Stone za 50 novih epizoda serijala dobili nevjerojatnih milijun i pol dolara, kroz spomenutu epizodu uspjeli su provući i nimalo suptilnu kritiku samog Paramounta, televizijske mreže koja je nedavnom nagodbom pristala pratiti Trumpu 16 milijuna dolara zbog emitiranja intervjua s Kamalom Harris u emisiji ’60 minuta’ na svom drugom kanalu, CBS-u, u kojemu je Trump, po njegovu mišljenju, izvrijeđan. Komičar Stephen Colbert u emisiji ‘Late Night Show’ na istom tom kanalu nazvao je iznos nagodbe ‘velikim debelim mitom’, zbog čega je njegova emisija otkazana. Bojan Stilin za tportal