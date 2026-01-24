Zagrebačkim ulicama...

Građani se žale: Tramvaji proizvode razine buke opasne za zdravlje i izazivaju snažne vibracije - Monitor.hr
Građani se žale: Tramvaji proizvode razine buke opasne za zdravlje i izazivaju snažne vibracije


Stanari Zvonimirove ulice upozoravaju na snažne vibracije i buku pri prolasku tramvaja, osobito noću i na dijelovima s ulegnutom prugom i skretnicama. Orijentacijsko mjerenje mobitelom pokazalo je razine buke od 85 do 100 dB, uz povremene vrhove do 112 dB, što se smatra opasnim, pa i vrlo opasnim pri učestaloj izloženosti. Prolazak tramvaja uzrokuje i osjetno podrhtavanje tla, koje građani uspoređuju s potresom iz 2020. Slični problemi prijavljuju se i u drugim dijelovima Zagreba. Index… stanovnici Remize također upozoravaju na buku koja se dogodi svaki put kad se pruge redovito ne podmažu…


