Zagrebačkim ulicama...

Ugovor između ZET-a i Končara za 20 novih niskopodnih tramvaja potpisan je lani u lipnju, i to na dvije godine, kada je dogovorena i dinamika proizvodnje, odnosno da se svakog mjeseca isporuče po četiri nova vozila. Projekt je to vrijedan gotovo 40 milijuna eura bez PDV-a, a prvom turom obilježit će se dva desetljeća otkako su novi tramvaji posljednji put stigli na tračnice metropole, pisao je Večernji. Novi će modeli pak nositi naziv NT 2400 te će biti najmodernija vozila u floti, od sigurnosnih do prometnih i tehničkih novotarija koje je Končar razvio u svojim pogonima. Najveća je novost ta da su vozila hibridna – osim strujom iz kontaktnog voda napajat će se iz baterija koje će se pak puniti energijom koja nastaje pri kočenju. Poslovni